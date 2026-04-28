Genel merkez Yalım’ın rezaletine göz yumdu

ESKİ CHP Uşak Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen, akçeli işlerle ilgili duyumlar aldıklarını ve bunu da genel merkeze ilettiklerini kaydetti. Dümen, “Uşak’ta kanayan bir yara var. Gelin bunu çözün, yoksa sonu çok kötü olacak dedik ama genel merkez, Özkan Bey’in yanında durmayı tercih etti” dedi

Eski CHP Uşak Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen çok özel açıklamalarda bulundu. Uşak Belediyesi ile ilgili kendilerine sürekli şikâyetlerin geldiğini ve bundan dolayı da genel merkeze gidip durumu anlattıklarını söyleyen Dümen, "Sosyal tesisler müdürü Cemal Ak, yanında çalışan bir kadına çıplak fotoğraflarını göndermiş, taciz etmiş, fotoğrafları da gösterdik. Bunun yanı sıra Uşak Spor için istenilen paralara yönelik de şikâyetler geliyordu. Bunları da örgütten sorumlu genel başkan yardımcımıza ilettik ama bir çözüm bulamayınca il yönetimi olarak istifa etmek zorunda kaldık" dedi. Akçeli işlerle ilgili de duyumlar geldiğini belirten Dümen, "Uşak'ta çare bulamadığımız için genel merkeze gittik. 'Uşak'ta kanayan bir yara var. Gelin bunu çözüm, yoksa sonu çok kötü olacak' diye uyardık. Ama nedense genel merkez, Özkan Bey'in yanında durmayı tercih etti" diye konuştu.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilgili şikâyetlerinizi belgeleriyle birlikte geçen sene genel merkeze sunduğunuz iddiaları var. Bu iddialar doğru mu?

Evet. Geçen sene Uşak il yönetimiyle birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'le görüştük. Uşak Belediyesi'nin sosyal tesisler müdürü Cemal Ak, yanında çalışan bir kadına çıplak fotoğraflarını göndermiş, taciz etmiş. Biz de bu konuyla ilgili şikâyet ettik. Fotoğrafları da gösterdik. Bunun yanı sıra Uşak Spor için istenilen paralara yönelik de şikâyetler geliyordu.

Bunları da örgütten sorumlu genel başkan yardımcımıza ilettik. Ama bir çözüm bulamayınca il yönetimi olarak istifa etmek zorunda kaldık. Partimiz zarar görmesin diye de bunu sağda solda dillendirmedik. Akçeli işlerle ilgili de duyumlar geliyordu. Bunları da söyledik. Uşak'ta çare bulamadığımız için genel merkeze gittik. 'Uşak'ta kanayan bir yara var. Gelin bunu çözüm, yoksa sonu çok kötü olacak' dedik. Ama nedense genel merkez Özkan Bey'in yanında durmayı tercih etti.

Özkan Yalım ile konuştunuz mu belediyedeki müdürün çıplak fotoğraf ve taciz olayını?

Özkan Bey'e sosyal tesisler müdürünün yanında çalıştığı personele gönderdiği çıplak fotoğraflarını gösterdiğimizde bize 'Onun özel hayatı, kimseyi ilgilendirmez' dedi. Zaten bunun üzerine genel merkeze gittik. Özkan Bey'e yönelik halktan gelen şikâyetleri de iletiyorduk. Uşak Spor'la ilgili şimdi ortaya çıkan tüm iddialar zaten bizim kulağımıza gelmişti. Gazinoculardan, işadamlarından para istenmiş. Bunların hepsini duyduk. Özkan Bey'e bunları da ilettik ama 'yalan, iftira' diyordu. Genel merkez de bir şey yapmadı. Özkan Bey açık açık her yerde 'Ben ulaştırma bakanı olacağım' diyordu. Genel başkan yardımcılarının yanında söylüyordu bunu. Ben şahit oldum.

Özkan Bey'in gece kulüpleri de var. Bu durum sizi rahatsız etmiyor muydu?

Biz Özkan Bey'in adaylık sürecinde önseçim olsun diye ısrarcı olmuştuk. Üç tane aday vardı. Özkan Bey dışında tarih profesörü ve doktor olan adaylarımız da vardı. Önseçim yapmadılar, anketlerden Özkan Bey'in adı öne çıkıyor diyerek aday gösterdi genel merkez.

Oteldeki görüntülerini görünce ne hissettiniz?

Utancımdan ağzımı bile açamadım. Özkan Bey'in sevgililerinin olduğunu tüm Uşak biliyordu zaten. Yerel basın defalarca haber yaptı. Tüm bunlara rağmen Özkan Bey kimseyi umursamadı. Bana kimse bir şey yapamaz havası vardı. Bakın biz genel başkan yardımcısı Ensar Bey'e anlattığımızda en azından birini görevlendirip, Özkan Bey'le il yönetimini bir araya getirip konuşulması gerekirdi. Ama hiçbir şey yapmadılar.

CHP'den istifa ettiniz mi?

Hayır, partimden istifa etmedim. Biz genel merkeze gittikten sonra yönetim olarak istifa ettik. Biz il yönetimimizle birlikte toplanıp, istifa etme kararı aldık. Çünkü değişen hiçbir şey olmadı.

Sizce Özkan Yalım'a yapılan operasyon siyasi mi?

Uşak Belediyesi'ne yapılan operasyonun siyasi olduğunu düşünmüyorum. Konuşulan iddialarının hepsini biz zaten öncesinde duymuştuk. Eğer zamanında genel merkez tarafından müdahale edilseydi, olay buralara kadar gelmezdi.

Kılıçdaroğlu döneminde bunlar yaşansaydı neler olurdu?

Şimdiki dönemle kıyaslayamam bile. Eğer Kılıçdaroğlu genel başkan olsaydı, ya bizi il yönetimi olarak ya da onu partiden ihraç ederdi. Şikâyetlerimizi ispatlayamazsak bizi partiden atardı ya da belediye başkanına 'Git aklan gel' derdi. Bu kadar netim. Kılıçdaroğlu şikâyeti sevmezdi. Ama böyle olayları kulak arkası asla yapmazdı. Biz belgeler gösterdik genel başkan yardımcısına. Bakın, delege seçimlerinde delegeleri nasıl satın aldığını, belediye çalışanlarını nasıl delege yaptığını ve bazılarına gözdağı verdiğini biliyoruz.

Uşak'taki delege seçimlerinde tam olarak neler yaşandı?

Uşak'taki il, ilçe yönetimlerinin seçimlerinde baskı, tehdit ve iş kaygısı ile seçimler yapıldı. Belediyede çalışanlar tüzüğümüze göre delege yapılamaz. Ama Özkan Bey, belediye çalışanlarını delege yaptı. Zaten il, ilçe yönetimlerini Özkan Bey seçtirdi. Tek adayla seçim yapıldı. O yüzden Özkan Bey'e bu kadar sahip çıkıldı.

BAĞIRSAKLAR TEMİZLENMELİ

SOL kültürde yetişmiş biri olarak, bu yaşananlardan dolayı canım yanıyor. Yani bu hiçbir partide böyle olmamalı. Yanında çalışan biriyle kimse böyle gönül ilişkisi yaşamamalı. Çok üzücü. Bu durumdan partim zarar görmesin diye çok uğraştık. CHP yüz yıllık bir parti, yönetimler gelir geçer. Partimiz arınmalı, bağırsaklarını temizlemeli. Partide arınma olmazsa, biz seçmenden nasıl gidip oy isteyeceğiz? Dürüst, ilkeli ve yaşantımızla örnek olacak şekilde insanlar partimizde yer almalı. Kendi çocuğuma, torunuma yapılmasını istemediğim bir şeyi, başkasına yapmam.