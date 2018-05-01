Ordu geçerken uğranılacak değil huzurlu havasıyla kalınacak bir şehir. Göllerinin gizemi, şarkılara konu olan dereleri ve özellikle yaylaları Ordu'yu cazibe alanı yapıyor. Dinamik, çalışkan ve hiperaktif kimliğiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "İşimiz gücümüz Ordu" sloganıyla 30'uncu Büyükşehir ünvanını alan Ordu'yu resmen yeniden yaratıyor. Örneğin; Başkan Yılmaz Ordu'ya yaptığı 5.5 milyarlık yatırımın 3.5 milyarını altyapı için harcamış.

Uçak Ordu'ya inerken etkileyici bir stat gözümüze çarptı. Ordu'daki yeni stat UEFA standartlarına uygun biçimde 22 bin kişilik olacak.

Kendi enerjisini kendi üretecek stadın zemini alttan ısıtmalı olacak.

Stat tüm salon sporlarını içinde barındıracak, Üst katlarda kafeterya hizmeti verilecek. Ve bu lüks stada 25 loca yapılacak. Başkan Enver Yılmaz'ın büyük girişimleri sayesinde yeni stat Türkiye'de içinde otel olan tek stat unvanını alacak.

65 yataklı otel deniz manzaralı olacak.

Deplasmana gelen rakipler isterse bu otelde kalabilecek. Yeni stat devlet tarafından inşa edilecek ve 145 milyon TL'ye malolacak.

Başkan Yılmaz eski stadı yıkacak, ama zeminine çoluk çocuk yeşilde oynasın diye dokunmayacak ve etrafına park yaparak Ordulular'a şehrin göbeğinde nefes alacakları 60 dönümlük bir yeşil alan yaratacak.

Bir dönem ünlü hoca Hector Cuper yönetiminde Süper Lig'de top koşturan şimdi ise Amatör kümede can çekişen eski Orduspor tam 104 milyon lira borç bırakarak batmış. Aldığım bilgiye göre; Bursaspor'da top koşturan Stancu'nun 3 milyon Euro, Denizlispor'da hocalık yapan Fatih Tekke'nin de 2 milyon dolar alacağı kalmış.



Ordu'nun sahilleri Cote D'Azure gibi

121 km'lik sahil şeridine sahip Ordu'ya 2017'de 700 bin turist gelmiş. Başkan Enver Yılmaz "Hedefimiz 3 milyon turist" diyor. İstanbul'da görmeyi çok arzuladığım "Bisiklet yolu"nu Ordu'da herkes kullanıyor.

Belediye'nin hizmeti "Akıllı bisikletler" Ordulular'a hem spor yapmalarını hem de trafiğe girmemelerini sağlıyor.

Fatsa ve Ünye dahil Ordu'nun sahilleri Fransa'nın Cannes kentindeki Cote D'Azur sahillerine benziyor.

3 ilçede kadınlar plajı açılmış. Efirli Kadınlar Plajı'nda geçen yaz 105 bin bayan hizmet almış. Foseptik sorunu olmadığı için Ordu'nun denizinin suyu içilecek kadar temiz.

Obez yapıyı, atletik yapıya dönüştüren ve borçsuz bir belediye yaratan Başkan Enver Yılmaz sayesinde 120 yıllık geçmişi olan Ordu hızla "Mega kent" olma yolunda koşuyor.