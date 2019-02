Şaka İngilizce. Çok hoşuma gitti. Bilmeyenler için izah edeceğim.

Tatil köyünün havuz başında şu levha asılıydı..

"Welcome to our ool!." İngilizcede havuz "pool" diye yazılır. Altında da bir not var..

"Dikkat ettiyseniz, içinde 'p' yok. Lütfen öyle kalsın." "P" harfi İngilizce de "Pi" okunur. "Pi" sesi de "Çiş" anlamına gelir..

Yani "Havuza işemeyin" uyarısı ancak bu kadar zarif ve bu kadar şirin yapılır.