Belhanda belasından sonra Fatih Hocam, kendine döneceğini adım gibi biliyordum..

Bu yüzden Kayseri önüne çıkardığın 11'i de, oynattığın eski, o Galatasaray'ı zaferden zafere sürükleyen futbolu ve aldığın o net sonucu da yadırgamadım..

İçimde ufak şüpheler vardı.. O Belhanda rezili hakkındaki eleştirilerimde "Ağır sözcükler mi kullandım acaba" diye.. Ama Fener medyasının Belhanda'sız Galatasaray paniği içinde nasıl zavallı çırpındığını, o ruhsuz rezilin gidişini nasıl ağır eleştirip, Galatasaray'da Başkan, yönetim ve senin aranı açmak için nasıl ve hâlâ kullandığını, hem de skor yazarı oldukları halde, Kayseri önünde 3-0 galibiyet sağlayan takımı alkışlayacaklarına, orda bile saçma sapan eleştiriler yaptıklarını, oynattığın bu yeni, aslında seni zaferlere götüren "eski" futbola dönüşünü nasıl yere vurduklarını okuyunca, hiç şüphem kalmadı Hocam..



Ali Sami Yen'den bu yana ilk defa bir Galatasaray Başkanı'na hakaret eden, hem de asıl kendisi en ağır hakaretlere layık futbolcuyu, olayı basına yansıtmadan, sessiz ama hızlı kovan Mustafa Cengiz Başkan'ı yürekten alkışladım.

Teşekkürler Başkan.. Galatasaray'ın onurunu kurtarmakla kalmadın, Fatih Terim'i yeniden kazandın.. Galatasaray futbol takımını da..

Fener medyasının sahte yıldızı, aslında Galatasaray 11'ine yerleştirdiği saatli bomba Belhanda'dan kurtulunca, sahaya çıkardığın 11 ve oynattığın futbolla, hem de üç günde kendine geldiğini gösterdin, Hocam.

Şimdi o sahte medyanın oyunlarına gelme..

Çünkü senin üzerine oynuyorlar. Bir yandan Başkan ile arana uçurumlar kazmaya, bir yandan kafanı karıştırmaya çalışıyorlar ki, Galatasaray yıkılsın..

İşte bu yazıyı yazdığım salı sabahından örnek..

Sabah'ta Mehmet Özcan, "Çift forvetle devam edilecek" diyor, sana atfen..

Hürriyet'te Ali Naci Küçük, adını vererek "Fatih Terim yeniden tek forvete dönüyor" diyor..

Yani birinden biri yalan söylüyor. Fatih Terim bir büyük gazete, en büyük spor servislerinden biri tarafından neden böyle bir yalana alet edilir?.

Ortalığı, kafanı karıştırmak için.. En çok da futbolcuları karıştırmak için..

Aldırma Hocam.. Bu oyunlara, bu Fenerli medya tuzaklarına düşme..

Kayseri'ye karşı çıkardığın, bence Galatasaray'ın bu yılki kadrosundan çıkacak ideal 11'di..

Bu 11'de ısrar et Hocam.. Emre Akbaba, Emre Kılınç başta, gerçek yıldızları kazandın mı, Galatasaray tutulmaz olur..

İyi adamın Taylan bu hafta cezalı.. Onun yerine Feghouli göreve hazır olduğunu son maçta kısa süre almasına rağmen gösterdi. Ofansif istiyorsan o.. Daha defansif düşünürsen, Ömer rahat oynar Taylan'ın yerine.

Bence tek sorun, Gedson Fernandez..

Aldığı tüm topları kötü kullandı.

Savunmada da çok kritik hatalar yaptı.. Ona iyi tahammül ettim..

Ama o yerin gerçek sahibi bence Donk!.

Yani.. İdeal 11'in iskeletini daha ilk maçta buldun Hocam..

Form, ceza, sakatlık durumlarına göre yedeklerin de hazır.

Gelelim asıl güzelliğe.. Fener medyasının "Aman vazgeçirelim, yanarız" diye yerin dibine soktuğu "Diamond" taktiğine..

Kayseri'ye çıkardığın 11'de, 4-4-2 oynadın. Ama orta dörtlü, bir hat değil, bir pırlanta, yani iskambildeki Karo dizilişindeydi.

Geri dörtlünün önündeki sivri uçta Gedson Fernandes, ilerdeki iki forvetin gerisindeki ileri uçta da Taylan, dönüşümlü oynadılar.

Pırlantanın kanatlara gelen uçlarında ise iki Emre'ler vardı..

Bu yazarlar futbol fukarası değil, kasıtlı..

"Falcao ve Mustafa gibi çift santrfor varken, kanatsız oynanır mı" diyenler yani..

Galatasaray'ın iki beki Saracchi ve Yedlin'in önlerindeki Emre'lerle, ikili oynayıp nasıl fırtına gibi kanat atakları yaptıklarını görmezden geldiler..

Onlara, oyun içinde ihtiyaç duyulduğunda, ülkemizdeki en popüler taktik 4-1-4-1'e nasıl dönebildiğini de gösterdin.

Mustafa'yı alıp, kanat oyuncuları Onyekuru ve Kerem'i sokarak..

"Galatasaray'da plan çok.. A.. B.. C.."

İçlerinden "Yandık" dediler, ekranlara, sayfalara "Yanlış yaptı" mavraları döktürdüler..

Aldırma Hocam..

Tuzaklara düşme.. O kasıtlı eleştirilere aldırma.. Doğrusunu ortaya koyduğun yoldan dönme..

O yolun sonu açık Hocam..

Seçtiğin yolda yürü.. Doğru yürü.. Dimdik yürü!..

***



MECLİS'TE MUHTEŞEM BULUŞMA!..



Bugün, 17 Mart Çarşamba saat 10.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref Salonu'nda İstiklal Marşı'mızın Kabulünün 100, TBMM'nin Kuruluşunun 101'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Meclis Özel Kütahya Çini Koleksiyonu Sergisi gerçekleşecek.

O Meclis'i kuran Mustafa Kemal, Milli Marşı'mızı yazan Akif ve büyük araştırmacılığı ile Osmanlı Çinileri'ni bugüne getiren Sıktı Ustamın adına, onu "Sıtkı 2" imzası ile devam ettiren kızı Nida'nın yaptığı ve derlediği eserler bir araya gelecek.

Fevkalade mutlu ve heyecanlı Nida, şöyle dedi bana..

"Kütahya Çini Desenleri ilk kez bu kadar kapsamlı bir projede yer alıyor.

Meclis Özel Koleksiyonu için seçtiğimiz desenleri eşarplara, kravatlara, çini kol düğmelerine, yaka mendillerine, yastıklara, ev tekstiline ve çinilere aktardık. G20 Zirvesi, Hong Kong ve Katar'da ülkemizi başarı ile temsilden sonra büyük bir ekip ve emekle ortaya çıkan Türk Çini Desenlerini TBMM Şeref Salonu'nda sergileyeceğim için çok heyecanlıyım.

Sanatımın ve benim doğduğumuz topraklar çok özel.. Rahmetli babam da 'Benim asıl ustam Kütahya'dır' derdi.."

Nida, sergi tanıtım resimlerini Sıtkı Ustamın beni adım adım gezdirdiği Kütahya Aizanoi Antik Kenti, Frig Vadisi, Tarihi Germiyan Sokağı ve Kütahya Kalesi'nde gerçekleştirmiş.. Bu nasıl bir Kütahya ve Sıtkı Usta vefasıdır, Nida!.

Nida, "Bu sergi ayni zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın özel talimatıyla kurulan Sıtkı Olçar Müzesi'nin de resmi açılışı olacak" diyor..

Sıtkı Ustam on yıl önce öldüğü gün beni arayan ve "Üzüntünüzü azaltmaz ama, Sıtkı Olçar Müzesi için Kütahya Valisi ve Belediye Başkanı'na talimat verdim" diyen, zamanın Başbakan'ı Erdoğan'a bir kez daha buradan teşekkürlerimle..

***



MİZAHI BİTİRDİK!..



Bilmem nere ödül törenlerinde sunucu, "En İyi Erkek Oyuncu" seçilen Kerem Bürsin'i sunarken, çok hoş bir şaka yapmış..

"Siz bu dizi oyuncularının bölüm başına yüz bilmem kaç bin lira aldıkları dizileri çekmek için nasıl yorulduklarını bilemezsiniz" gibi bir şey.. Kerem efendi de kızmış, salondan çıkmış gitmiş..

"Cehenneme kadar yolu var" demek geldi içimden.. İçinde bol da gerçek olan bir şakaya böyle kızılan ülkede "Mizah" kalır mı?. Açın televizyonlarınızı da, mesela o yerin dibine sokmak için yarıştığımız Amerika'daki şov programlarında, Başkan'ın kendisinden başlayarak en ünlü kişiler, en dev özel, resmi kurumlar için yapılan şakalara bir bakın ve utanın efendiler..

Nasreddin Hoca'lar, İncili Çavuş'lar, Eşref'ler, Nef'i'ler, Neyzen'ler, Cemal Nadir, Oğuz Aral, Turhan Selçuk, Bedri Koraman, Salih Memecan'lar, Muammer Karaca, Dümbüllü İsmail, Naşit'ler ve daha kimler kimler yetiştiren bu ülkede mizahı bitirdik.

İftihar edin, gülmeyen ve güleni de "Karı gibi gülme lan" diye ayıplayan suratlarınızla..

Kadın okurlarımdan bu çirkin benzetme için özür dilerim.. Muhatabım, gülmeyen, güleni de kıskananlar ve bu ülkeyi mizahsız bırakanlar!..

***



MÜJDE ALKENT!..



Aylık aidatları üç kuruş düşürmek için Alkent'i Alkent yapan tüm değerlere ihanet eden, İstanbul'da tüm diğer siteleri kıskançlık krizlerine sokan, güzellikleri, güvenliği, anında yetişen her türlü ev hizmet ve tamir servislerini sırf eleman kovup onların aylıklarından tasarruf (!) etmek için yok eden bugünkü yönetime (!) karşı "Mutlu Alkent" diye bir gurup kurulmuş, seçime girecek.

Mutlu Alkent bir "Gençlik" gurubu.. Geçen seçimi, değil evlerinden, balkonlarına dahi çıkmayan, tek amaçları aidatları azaltmak olan yaşlıların oyları ile kazanan bugünkü "yok edici"leri gençler galiba tepetaklak edecekler.

"Onlar kazansın, Alkent eski Alkent olsun" diye ben de elimden geleni yapacağım.. Gayret gençler..

Kazanın ve kurtarın Alkent'imizi.

***



SEVDİĞİM LAFLAR

Dokunulmasa da/ görülmese de/kalpte yer verilir bazısına/ nedensiz.. Cemal Süreya

***



TEBESSÜM

Komşularımı çok seviyordum. Sonra Wi Fi'larına şifre koydular.