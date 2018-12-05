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Şefin kebabı nasıl yapılır? Şefin kebabı tarifi...

Şefin kebabının yapılışını Ramazan Bingöl tarifiyle sizlere anlattık. Peki lezzetli şefin kebabı nasıl yapılır? Şefin kebabı yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte şefin kebabı tarifi...

Giriş Tarihi: 5.12.2018 12:28
Şefin kebabı nasıl yapılır? Şefin kebabı tarifi...

Şefin kebabı nasıl yapılır?

ŞEFİN KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

180 gr yaplı kuzu kuşbaşı
Bir adet patlıcan
bir adet sivribiber
çeyrek domates
elma dilim soğan
bir tutam maydonoz
yarım lavaş
Bir tatlı kaşığı tereyağı
bir çay kaşığı kırmızı toz biber

ŞEFİN KEBABI YAPILIŞI

Patlıcan biber ve domatesi ocakta közde pişirin. Daha sonra ocakta ya da tavada kuzu kuşbaşı eti pişirin. Patlıcanları soyup tabağa ezerek yerleştirin sonra pişmiş kuzu etinin üstüne çekin tereyağını eritip kırmızı toz biberle karıştırarak üstüne gezdirin Daha sonra domates biber maydanoz soğan lavaş ile süsleyerek servis edin.

@Ramazanbingol

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Şefin kebabı nasıl yapılır? Şefin kebabı tarifi...
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