Şefin kebabı nasıl yapılır? Şefin kebabı tarifi...

Şefin kebabı nasıl yapılır?

ŞEFİN KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

180 gr yaplı kuzu kuşbaşı

Bir adet patlıcan

bir adet sivribiber

çeyrek domates

elma dilim soğan

bir tutam maydonoz

yarım lavaş

Bir tatlı kaşığı tereyağı

bir çay kaşığı kırmızı toz biber

ŞEFİN KEBABI YAPILIŞI

Patlıcan biber ve domatesi ocakta közde pişirin. Daha sonra ocakta ya da tavada kuzu kuşbaşı eti pişirin. Patlıcanları soyup tabağa ezerek yerleştirin sonra pişmiş kuzu etinin üstüne çekin tereyağını eritip kırmızı toz biberle karıştırarak üstüne gezdirin Daha sonra domates biber maydanoz soğan lavaş ile süsleyerek servis edin.

@Ramazanbingol