Şefin kebabı nasıl yapılır? Şefin kebabı tarifi...

ŞEFİN KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER:
180 gr yaplı kuzu kuşbaşı
Bir adet patlıcan
bir adet sivribiber
çeyrek domates
elma dilim soğan
bir tutam maydonoz
yarım lavaş
Bir tatlı kaşığı tereyağı
bir çay kaşığı kırmızı toz biber
ŞEFİN KEBABI YAPILIŞI
Patlıcan biber ve domatesi ocakta közde pişirin. Daha sonra ocakta ya da tavada kuzu kuşbaşı eti pişirin. Patlıcanları soyup tabağa ezerek yerleştirin sonra pişmiş kuzu etinin üstüne çekin tereyağını eritip kırmızı toz biberle karıştırarak üstüne gezdirin Daha sonra domates biber maydanoz soğan lavaş ile süsleyerek servis edin.
@Ramazanbingol