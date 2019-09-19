Zeytinyağlı enginar dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı enginar dolması tarifi

MALZEMELER

8 adet enginar

1 adet limon

1 çay bardağı pirinç

2 adet orta boy soğan

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay bardağı zeytinyağı

1 demet dereotu

1 yemek kaşığı kuru nane

1 yemek kaşığı dolma fıstığı

1 yemek kaşığı kuş üzümü

Yenibahar

Tarçın

Tuz

Karabiber

HAZIRLANIŞI

Enginarların en dış yapraklarını koparın.

Diğer yaprakların sivri uçlarını makas ya da bıçakla kesin.

Enginarların göbeklerindeki çiçekli kısımları bir çay kaşığı yardımıyla kazıyın.

Enginarları kararmaları için limonlu suya koyup bekletin.

Sıvı yağı tencerede kızdırıp yemeklik doğradığınız soğanları kavurun.

Pirinçleri de ilave edip kavurmaya devam edin.

Baharatları ve ince ince doğradığınız yeşillikleri de ekleyin ve dolma içini hazırlayın.

İçine pirinçli harç doldurduğunuz enginarları pilav tenceresine dizin.

Üstüne bir tabak kapatıp kenarından sıcak su dökün ve kapağını kapatın.

Kısık ateşte enginarlar yumuşayana kadar pişirin.

Zeytinyağlı enginar dolması hazır! Dereotuyla süsleyip servis edebilirsiniz.