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Zeytinyağlı dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı dolması tarifi

ilkbaharın habercisi sebzelerin en faydalarından. Karaciğeri yenileyen enginarın, ’de yapraklarıyla pişirilmesi makbul. Biz de bugün sizler için Ege usulü zeytinyağlı dolması yapalım dedik. Yanında bakla da olduğu zaman lezzetine doyum olmayan enginar dolması tarifi hemen aşağıda…

Giriş Tarihi: 19.9.2019 16:08 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 16:33
Zeytinyağlı enginar dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı enginar dolması tarifi

MALZEMELER

  • 8 adet enginar
  • 1 adet limon
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 2 adet orta boy soğan
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 demet dereotu
  • 1 yemek kaşığı kuru nane
  • 1 yemek kaşığı dolma fıstığı
  • 1 yemek kaşığı kuş üzümü
  • Yenibahar
  • Tarçın
  • Tuz
  • Karabiber

HAZIRLANIŞI

Enginarların en dış yapraklarını koparın.

Diğer yaprakların sivri uçlarını makas ya da bıçakla kesin.

Enginarların göbeklerindeki çiçekli kısımları bir çay kaşığı yardımıyla kazıyın.

Enginarları kararmaları için limonlu suya koyup bekletin.

Sıvı yağı tencerede kızdırıp yemeklik doğradığınız soğanları kavurun.

Pirinçleri de ilave edip kavurmaya devam edin.

Baharatları ve ince ince doğradığınız yeşillikleri de ekleyin ve dolma içini hazırlayın.

İçine pirinçli harç doldurduğunuz enginarları pilav tenceresine dizin.

Üstüne bir tabak kapatıp kenarından sıcak su dökün ve kapağını kapatın.

Kısık ateşte enginarlar yumuşayana kadar pişirin.

Zeytinyağlı enginar dolması hazır! Dereotuyla süsleyip servis edebilirsiniz.

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