Damla sakızlı muhallebi tarifi: Muhallebi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Su muhallebisi, damla sakızlı muhallebi, tavuk göğsü, kazandibi hem evlerde pişirilen, hem de muhallebicilerde yenilen tatlılardı… 11'inci yüzyılda Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılmış Dîvânü Lugâti't Türk'te de geçmiştir, 14'üncü yüzyılda yaşamış Kaygusuz Abdal'ın şiirlerine dahi girmiştir muhallebi. Muhallebicilere gidip buluşmanın popüler olduğu yıllarda, muhallebi sokak satıcılarının işiydi. Osmanlı zamanında saray mutfağının da değerlisi olan muhallebi özel günlerde dağıtılıyordu. Zamanın lezzeti, bereketi bu tatlının kıymetini bilmeye yetiyordu. Şimdilerde kıymetsiz bir tatlı gözüyle bakılan muhallebi, aslında tarihimizin koca bir parçasıdır. Size geçmişin lezzetlerini yaşatacak muhallebi tarifini mutlaka denemelisiniz. Damla sakızlı muhallebi nasıl yapılır? Tam kıvamında muhallebi tarifi…

MUHALLEBİ TARİFİ MALZEMELERİ

1 litre süt

6 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı damla sakızı

1 su bardağı şeker

MUHALLEBİ TARİFİ HAZIRLANIŞI

Geniş bir tencereye sütü ve şekeri ekleyin. Şeker eriyene kadar karıştırın. Sonrasında yağı ekleyin, yağ da eriyene kadar karıştırın. En son damla sakızını ekleyip kıvamı katılaşıncaya kadar karışımı sürekli çırpın. Ocaktan aldığınız muhallebiyi servis kaselere bölün. Oda sıcaklığına geldiğinde dolaba atın. Muhallebinizi üzerine tarçın dökerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

MUHALLEBİ TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Muhallebide topaklanma olmaması için kısık ateşte sürekli karıştırılarak pişirilmelidir.

MUHALLEBİ TARİFİ PÜF NOKTALARI

Muhallebinizin akışkan ve ipeksi kıvamda olması için karışımı sürekli çırpın.

MUHALLEBİ TARİFİ SUNUM ÖNERİLERİ

Muhallebinize renk katmak isterseniz ara katlarına robottan geçirilmiş bisküvi, üzerine mevsim meyveleri ile servis edebilirsiniz. Fındık ve ceviz de muhallebinizin yanına çok yakışacak.

MUHALLEBİ TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

Damla sakızlı Muhallebi Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 124 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 100 gramlık miktarında damla sakızlı muhallebi 124 kalori bulunmaktadır.