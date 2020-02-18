Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Eşsiz lezzetiyle Kıbrıs tatlısı tarifi

Kıbrıs'ın adını da verdiği eşsiz tatlılardan biri Kıbrıs tatlısı. Kıbrıs tatlısı diğer keklerden farklı olarak daha kıtır bir kek hamuruna sahip. Kek hamurunda kullanılan galete unu, Hindistan cevizi ve kırılmış ceviz Kıbrıs tatlısı tarifini diğer keklerden ayırıyor. Şerbetlenmiş kekin üzerine krema da eklenince eşsiz bir lezzet ortaya çıkıyor. Misafir sofralarınızı süsleyecek Kıbrıs tatlısı tarifi çok istenecek. Damaklarınızda eşsiz lezzet bırakan Kıbrıs tatlısı vazgeçemediğiniz tarifler arasına girecek. Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? İşte Kıbrıs tatlısı tarifi…

KIBRIS TATLISI TARİFİ MALZEMELERİ

Kıbrıs tatlısı keki için

4 adet yumurta

1 su bardağı galete unu

1 su bardağı hindistan cevizi

1 su bardağı kırılmış ceviz

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvıyağ

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için

2 su bardağı su

1.5 su bardağı şeker

İnce dilim limon

Kreması için

1 litre süt

Yarım su bardağı toz şeker

2 tepeleme yemek kaşığı nişasta

2 tepeleme yemek kaşığı un

1 paket toz kremşanti

1 paket vanilya

KIBRIS TATLISI TARİFİ HAZIRLANIŞI

İlk olarak tatlının şerbetini hazırlayın. Su ve şekeri şekerler eriyene kadar karıştırın, şerbet akışkan kıvam almaya başlayınca içerisine ince dilim limonlar atın. Kıvam alan şerbeti soğumaya bırakın. Ardından geniş bir tencereye kremşanti hariç tüm krema malzemelerini alın ve katılaşana kadar kısık ateşte karıştırın. Kıbrıs tatlısının kremasını soğumaya alın ve soğuyan karışıma kremşantiyi ekleyin, kremayı karıştırın ve iyice soğuması için buzdolabında bekletin. Geniş bir kaba yumurta ve şekeri köprüne kadar yaklaşık beş dakika çırpın. Ardından sıvıyağı, toz şekeri karışıma ekleyip güzelce çırpın. Daha sonra galete unu, kabartma tozu yavaşça karışıma ekleyin. Hindistan cevizi ve kırılmış cevizi de ekledikten sonra karışımımızı bir silikon spatula veya tahta kaşık yardımıyla aşağıdan yukarıya olacak şekilde yavaşça karıştırın. Keki bu kısımda çok fazla karıştırmamaya dikkat edin. Yağlanmış kek kalıbına karışımı döküyoruz, karışımın içindeki hava boşluklarını yok etmek amacıyla tepsiyi düz bir zemine birkaç kez vurun. Kek karışımını önceden ısıtılmış 160 derecelik fırına atıp 30 dakika pişirin. Kekin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine çatal yardımıyla delikler açın ve şerbeti dökün. Keki şerbetini çekip soğuması için beklemeye alın. Şerbetini çeken tatlının üzerine soğuk kremayı yayın ve tatlıyı buzdolabına atın. Tatlınızın üzerine Hindistan cevizi serpip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

KIBRIS TATLISI TARİFİ PÜF NOKTALARI

Kekin daha iyi kabarması için katı malzemeleri aşağıdan yukarı olacak şekilde yavaşça karıştırın.

Kekin kabarıklığını kaybetmemesi için, karışım fırına girdikten sonra 20-25 dakika fırının kapağını açmamaya dikkat edin.

Kekin pişip pişmediğini anlamak için kürdanı keke batırın, kürdan temiz çıkana kadar keki pişirin.

Kremayı kekin üzerine dökerken kekinizin soğumuş olduğundan emin olun. Sıcak kek kremanızı eritecektir.

KIBRIS TATLISI TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Kek karışımını önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 30 dakika kadar pişirebilirsiniz.

Fırının orta gözünde pişirmeniz kekinizin alt ve üst kısımlarının eşit pişmesine yardımcı olacaktır.

KIBRIS TATLISI TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ

Tatlınızın üzerine Hindistan cevizi serperek servis edebilirsiniz.

Tatlınızın üzerini süslemek için nar taneleri kullanabilirsiniz.

KIBRIS TATLISI TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

1 Dilim Kıbrıs Tatlısı gıdasında 190 kalori vardır.