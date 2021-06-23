Haberler Avrupa Haberleri Biontech’in kanser aşısı da tamam
Giriş Tarihi: 23.6.2021

’in aşısı da tamam

Fatih YILMAZ
Biontech’in kanser aşısı da tamam

Geliştirdikleri aşı ile pandemiyi durdurma aşamasına getiren Türk bilim insanları, şimdi de cilt kanserine çare olmak üzere. aşısı Faz 2 aşamasına geçti

AŞININ ADI: BNT111
PROF. Dr. ile Dr. , cilt kanseri aşısını da geliştirdi ve en tehlikeli agresif bir cilt kanseri olan melanomlu hastaya enjekte etti. Şahin ve Türeci'nin kurduğu , BNT111 ismini verdiği cilt aşısında Faz 2 aşamasına geçildiğini duyurdu. Aşı, Faz 1 aşamasında 89 kişi ile test edilmiş ve sonuçları bilimsel dergide yayınlanıp ikinci aşamaya geçilmişti.

KANSER DAHA BÜYÜK TEHDİT
VİZYONLARININ, kanser ve bulaşıcı hastalıklara karşı vücudun kendi savunma mekanizma gücünü kullanmak olduğunu söyleyen Özlem Türeci, "Pandemiden daha kötü olan kanserin, küresel sağlık için tehdit olduğunu unutmamalıyız" dedi. Türeci ve Şahin, daha önce cilt kanseri aşısının 2023'te piyasada olabileceğini dile getirmişti. Aşı ilk etapta 120 hastada denenecek.

BİZ AŞIYA İNANDIK
ŞAHİN ve Türeci, uzun zamandır üzerinde çalıştıklarını, araya Kovid-19'un girdiğini ifade etti ve "Kansere karşı mücadelede üzerinde çalıştığımız mRNA teknolojisini koronavirüs aşısında uyguladık. mRNA, korona aşısının geliştirilmesinde son derece yardımcı oldu. Biz kansere karşı aşılara inandık. Başlangıçta araştırma için gereken maddi imkân yoktu. Şimdi korona aşısı satarak bu güce de ulaştık" dedi

ARKADAŞINA GÖNDER
Biontech’in kanser aşısı da tamam
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA