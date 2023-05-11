Erdoğan’dan seçmene teşekkür

Yurtdışında 27 Nisan günü başlayan oy verme işlemi önceki akşam sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçmenlere teşekkür etti. Erdoğan, "Bu seçimlerde sizler sayesinde, yurtdışında rekor bir katılım sayısına ve oranına ulaştık. Engelleme çabalarına, bölücülerin saldırılarına rağmen özgür iradelerini sandığa yansıtan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" mesajı paylaştı.Twıtter hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, havalimanlarında oy verme işleminin 14 Mayıs'a kadar devam ettiğini hatırlattı. Erdoğan, "Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımız, 14 Mayıs günü sandık kapanma saatine kadar oylarını buralarda kullanabilecekler. Yurtdışındaki tüm kardeşlerimi son ana kadar bu demokratik haklarını kullanmaya davet ediyorum. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğimize inanıyorum" dedi.Yurtdışında13 gün süren seçimde kayıtlı 3 milyon 416 bin 150 seçmenin 1 milyon 817 bin 10'u oy kullandı. Bu sayı ile seçime katılım oranı yüzde 53,19 oldu. 2018 seçiminde oran yüzde 50,13'tü. Almanya'da katılım oranı ise 2018'e kıyasla 3,02 puan arttı ve yüzde 48,81'e yükseldi. 1 milyon 501 bin 158 seçmenin bulunduğu Almanya'da 732 bin 776 seçmen oy kullandı. Avusturya'da 111 bin 814 seçmenin 62 bin 357'si sandık başına gitti. Hollanda'da 286 bin 841 seçmenin 145 bin 111'i oy attı. Belçika'da 86 bin 62, Fransa'da ise 197 bin 634 seçmen oyunu kullandı.