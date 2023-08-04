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Giriş Tarihi: 4.8.2023

Alman basını bile kanayan yaraya ‘dur’ dedi: Kötü giden ekonomiye isyan

İbrahim TAŞ
Alman basını bile kanayan yaraya ‘dur’ dedi: Kötü giden ekonomiye isyan

Almanya’da giderek büyüyen ekonomik kriz, sonunda ülke basınını da isyan ettirdi. Başbakan Scholz’a yazılan açık mektupta, “Ekonomimiz çöküyor, acil yardım edin” denildi

Uzun süredir ekonomi kötü olmasına rağmen "kriz" kelimesini kullanmaktan kaçınan basın resmen bayrak açtı. Gerçekleri görmeye başlayan Alman basınında en sert eleştiri, Bild gazetesinden geldi. Bild dünkü baskısında "Sevgili Şansölye" başlığıyla yayınladığı açık mektupta, ülkenin içinde bulunduğu derin ekonomik krize dikkat çekti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a dönük mektupta, "İmdat, ekonomimiz çöküyor" ifadesi kullanıldı.




SADECE BİZ KÜÇÜLDÜK
Mektupta, "Kusura bakmayın, tatilinizde rahatsız ediyoruz, ama gerçekten çok acil" denildi ve ekonominin ne kadar zor durumda olduğu örneklerle anlatıldı. Gazete, "Her iş kolundan yardım çığlıkları yükseliyor. Enflasyon yüzde 6.5 ile euro bölgesinin ortalamasının üzerinde. IMF, ekonomimizin küçüldüğünü söylüyor. Ve ekonomisi küçülen tek ülke biziz. Makine üreticileri siparişleri yüzde 15 geriledi. Planlanan yatırımların yüzde 53'ü iptal edildi" dedi.

NASIL KURTARACAKSINIZ?
BİLD, mektubu şöyle bitirdi: 1.75 milyon kalifiye eleman açığı var. İnsanlar ev bulamıyor. 100 bin sosyal konut sözünü tutamadınız. Sadece 22 bin 500 konut onaylandı. Bütün bunlar insanları endişelendiriyor. Bugünden itibaren bu çöküşe karşı ne yapacaksınız? Sanayimizi ve refahımızı nasıl kurtaracaksınız? Ve biz bunu soruyoruz: Hükümetiniz bütün bunları kontrol altına alabilecek mi? Yoksa ülkemiz batıyor mu?
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Alman basını bile kanayan yaraya ‘dur’ dedi: Kötü giden ekonomiye isyan
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