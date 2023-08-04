Alman basını bile kanayan yaraya ‘dur’ dedi: Kötü giden ekonomiye isyan

Uzunsüredirekonomikötü olmasınarağmen"kriz"kelimesinikullanmaktankaçınanbasın resmenbayrak açtı. Gerçeklerigörmeye başlayanAlman basınındaen sert eleştiri, Bildgazetesinden geldi.Bild dünkü baskısında"Sevgili Şansölye"başlığıylayayınladığı açık mektupta,ülkenin içindebulunduğu derinekonomik krize dikkatçekti. AlmanyaBaşbakanı OlafScholz'a dönük mektupta,"İmdat, ekonomimizçöküyor"ifadesi kullanıldı.Mektupta, "Kusura bakmayın, tatilinizde rahatsız ediyoruz, ama gerçekten çok acil" denildi ve ekonominin ne kadar zor durumda olduğu örneklerle anlatıldı. Gazete, "Her iş kolundan yardım çığlıkları yükseliyor. Enflasyon yüzde 6.5 ile euro bölgesinin ortalamasının üzerinde. IMF, ekonomimizin küçüldüğünü söylüyor. Ve ekonomisi küçülen tek ülke biziz. Makine üreticileri siparişleri yüzde 15 geriledi. Planlanan yatırımların yüzde 53'ü iptal edildi" dedi.BİLD, mektubu şöyle bitirdi: 1.75 milyon kalifiye eleman açığı var. İnsanlar ev bulamıyor. 100 bin sosyal konut sözünü tutamadınız. Sadece 22 bin 500 konut onaylandı. Bütün bunlar insanları endişelendiriyor. Bugünden itibaren bu çöküşe karşı ne yapacaksınız? Sanayimizi ve refahımızı nasıl kurtaracaksınız? Ve biz bunu soruyoruz: Hükümetiniz bütün bunları kontrol altına alabilecek mi? Yoksa ülkemiz batıyor mu?