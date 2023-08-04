Alman basını bile kanayan yaraya ‘dur’ dedi: Kötü giden ekonomiye isyan

Uzun
süredir
ekonomi
kötü olmasına
rağmen
"kriz"
kelimesini
kullanmaktan
kaçınan
basın resmen
bayrak açtı. Gerçekleri
görmeye başlayan
Alman basınında
en sert eleştiri, Bild
gazetesinden geldi.
Bild dünkü baskısında
"Sevgili Şansölye"
başlığıyla
yayınladığı açık mektupta,
ülkenin içinde
bulunduğu derin
ekonomik krize dikkat
çekti. Almanya
Başbakanı Olaf
Scholz'a dönük mektupta,
"İmdat, ekonomimiz
çöküyor"
ifadesi kullanıldı.
SADECE BİZ KÜÇÜLDÜK
Mektupta, "Kusura bakmayın, tatilinizde rahatsız ediyoruz, ama gerçekten çok acil" denildi ve ekonominin ne kadar zor durumda olduğu örneklerle anlatıldı. Gazete, "Her iş kolundan yardım çığlıkları yükseliyor. Enflasyon yüzde 6.5 ile euro bölgesinin ortalamasının üzerinde. IMF, ekonomimizin küçüldüğünü söylüyor. Ve ekonomisi küçülen tek ülke biziz. Makine üreticileri siparişleri yüzde 15 geriledi. Planlanan yatırımların yüzde 53'ü iptal edildi" dedi.
NASIL KURTARACAKSINIZ?
BİLD, mektubu şöyle bitirdi: 1.75 milyon kalifiye eleman açığı var. İnsanlar ev bulamıyor. 100 bin sosyal konut sözünü tutamadınız. Sadece 22 bin 500 konut onaylandı. Bütün bunlar insanları endişelendiriyor. Bugünden itibaren bu çöküşe karşı ne yapacaksınız? Sanayimizi ve refahımızı nasıl kurtaracaksınız? Ve biz bunu soruyoruz: Hükümetiniz bütün bunları kontrol altına alabilecek mi? Yoksa ülkemiz batıyor mu?