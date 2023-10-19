Filistin’e destek veren kovuluyor

İfade özgürlüğü söz konusu olduğunda mangalda kül bırakmayanlar, konu Filistin'de öldürülen sivil halk ve çocuklar için sokağa çıkanlar ya da sosyal medya mesajlarıyla tepki verenler olunca her şeyi unuttu. Almanya'da Filistin ile dayanışma gösterenler artık tehdit edilmek bir yana, çalıştıkları işlerinden kovulmaya başladı. Bunun en somut örneğini bir futbolcu yaşadı.Bundesliga takımlarından Mainz 05'in formasını giyen Fas asıllı Hollandalı milli futbolcu Anwar El Ghazi, sosyal medya hesabından Filistin'e destek mesajı paylaştı. El Ghazi'nin, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" paylaşımından hemen sonra kulüp, "Paylaşım değerlerimizle bağdaşmıyor" dedi. Geçen ay takım kadrosuna katılan oyuncunun sözleşmesi feshedildi.Frankfurt Kitap Fuarı'nda ödül alacak olan Filistinli yazar Adania Shibli'nin töreni apar topar programdan çıkarıldı. Yazara, 1949'da İsrail askerleri tarafından işlenen bir cinayet ve tecavüzü konu aldığı 'Küçük Bir Detay' isimli kitabından dolayı Litprom Derneği tarafından edebiyat ödülü verilecekti. Söz konusu iptale, 600 yazar fuar yönetimine mektup yazıp tepki gösterdi.Berlin'in Neukölln ilçesinde Arap vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Sonnenallee Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi, El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısının ardından Filistin'e destek vermek istedi. Polis göstericilere izin vermeyince arbede yaşandı. Polis araçlarına havai fişek ve şişe atılmasının ardından göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullanıldı. Bu sebeple bazı göstericiler hafif yaralandı. Bazı göstericiler ise gözaltına alındı.AlmanyaBaşbakanı Olaf Scholz, İsrail'e dayanışma amacıyla ziyaret gerçekleştirdi. Scholz, Tel Aviv'deki konuşmasında, "İsrail'in ve vatandaşlarının güvenliği, Almanya için bir devlet politikası" dedi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşen Scholz, "Holokost, İsrail'in güvenliğini savunmamızı görev haline getiriyor" diye açıklama yaptı. Scholz, İsrail'den ayrılırken sirenlerin çalmasıyla uçağını tahliye etti. Heyet, bir süre yere yatıp bekledi.Alman Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) gençlik teşkilatı Jusos, Filistin El Fetih Gençlik Derneği ile işbirliğini sonlandırdığını duyurdu. El Fetih Gençliği ile uzun bir süre kardeş kuruluş olan Jusos, gerekçe olarak El Fetih'in Hamas'tan uzaklaşmamasını gösterdi. Jusos'un kararını sert dille eleştiren El Fetih Gençliği, "Filistin konusundaki tavrınızın, faşistlerden farklı olmadığı artık çok açık" değerlendirmesinde bulundu.