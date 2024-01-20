Çifte vatandaşlık meclisten geçti

Tasarı, koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller'in 382 oyuyla kabul edilirken, 234 ret, 23 de çekimser oy kullanıldı. Ülkede yaşayan göçmenlere Alman vatandaşlığına geçişi kolaylaştıran yasa, çifte vatandaşlığa da imkan tanıyor. Yeni yasa ile birlikte koşulları yerine getiren herkes, kendi köken vatandaşlığından çıkmadan Alman vatandaşı olabilecek.EN önemli kriter ise, gelir kriteri. Kendi geçimini sağlayabilen, yani sosyal yardım almadan geçinebilen herkes vatandaşlığa engel bir sabıkası olmaması durumunda çifte vatandaşlığa hak kazanacak. Anne veya babası en az 5 yıldır Almanya'da yaşayan çocuklar da Alman vatandaşlığını alabilecek. Alman vatandaşlığına geçmek isteyen yabancıların ülkedeki ikamet süresi şartı da 8 yıldan 5 yıla indirilecek.İYİ uyum sağlayan göçmenler ise 3 yıl sonra Alman vatandaşlığına geçebilecek. Yaşı 67 ve üzerinde olan birinci nesil göçmenlere dönük dil sınavı ise kaldırılacak. Bu kişilerin basit bir şekilde Almanca iletişim kurabilmesi vatandaşlık için yeterli olacak. Okuma yazması olmayanlara da istisnalar tanınabilecek. Çifte vatandaşlık yasasından en çok, ülkedeki en büyük yabancı topluluk olan Türkler yararlanacak.OCAK 1999'da dönemin Hessen Başbakanı Roland Koch, Schröder'in başbakanlığı döneminde SPD'nin çifte vatandaşlık yasasını engellemişti. Koch, başlattığı imza kampanyası ile halkı çifte vatandaşlığa ve yasaya karşı kışkırtmıştı. Şimdi ise, Hessen Eyaleti kökenli olan İçişleri Bakanı Nancy Faeser, 25 yıl sonra yasayı kabul ettirmiş oldu. Yasanın önümüzdeki haftalarda yürürlüğe girmesi bekleniyor.Vatandaşlıktan çıkma koşulu kalkacak.İkamet süresi şartı 5 yıla düşürülecek.İstisnai durumlarda 3 yılda vatandaşlık verilecek.Yaşlılara dönük dil sınavı kalkacak.Ailesi 5 yıldır Almanya'da olan çocuk vatandaş olacak.