Babanın imdadına Türkiye yetişti

Hatay'da yaşayan Nuri Sağaltıcı (61), eşi Sevgi (59) ile birlikte yaklaşık 3 yıldır Hollanda'da çalışan oğlu Onur'u (32) ziyaret etmek için Adana'dan Hollanda'ya uçtu. Eindhoven'de kalan oğullarının yanında tatil yapan ailenin dengesi, babanın beyin kanaması geçirmesiyle bir anda bozuldu. Nuri Sağaltıcı, hemen Eindhoven'de hastaneye kaldırıldı, ancak tedavisine başlanmadı. Bunun üzerine ailede, endişeli bir bekleyiş başladı., 3 gün yoğun bakıma rağmen sadece sürecin beklenip müdahale edilmemesi üzerine, babayı Türkiye'ye götürme kararı aldı. Rotterdam Başkonsolosluğu'na "Ne olur bize yardım edin, babamı Türkiye'ye götürün" çağrısı yapan aileye müjdeli haber verildi. Türkiye Sağlık Bakanlığı, emekli öğretmeni ambulans uçakla Rotterdam'dan aldı ve Türkiye'ye götürdü. Sağaltıcı, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.Babası için gelen ambulans uçağı gördüğünde gözleri dolan ve duygulanan Onur Sağaltıcı (32), "Ambulans uçağın geleceğine ihtimal vermiyordum. Pek umudum yoktu. Ancak Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri bizimle yakından ilgilendiler ve bizi burada yalnız bırakmadılar. Onlara çok teşekkür ederiz. Babamın Türk hekimlerine emanet edilmesinden mutluyum" dedi.