Bebeklerde diş bakımı nasıl olmalıdır?

SÜT DİŞİ NEDİR?

Bebekliğin 6. ayından 33. ayına kadar çıkan 20 adet diş "süt dişi" olarak adlandırılır. 6-11 yaş arasında bu dişler ömür boyu kalacak olan dişler ile değişir. 6 yaşından itibaren çıkmaya başlayan dişler, büyük azı dişleri ve önde yer alan kesici dişlerdir. Bebeklikten itibaren çıkmaya başlayan dişlerin bakımının doğru yapılması, ilerleyen dönemlerde çocukların sağlıklı dişlere sahip olmasında önemli rol oynar.

BEBEKLERDE DİŞ BAKIMI NASIL YAPILIR?

Bebeğin diş çıkarma dönemi boyunca, diş bakımının doğru yapılması, bebeğin sağlıklı ve güçlü dişlere sahip olması açısından önemlidir. Bebeğin diş bakımında dikkat etmeniz gereken noktalar şöyle:

Bebeğinizin dişlerinin çıkmaya başladığını fark ettiğinizde, öncelikle özel bebek fırçası yardımı ile bebeğinizin dişlerini temizleyin. İki yaşından itibaren ise diş bakımında florürlü diş macunu kullanın.

Bebeğinizin emzik ve parmak emme alışkanlığına sahip olmaması için tedbirler alın. Bu alışkanlık diş gelişimini olumsuz etkileyebilmektedir.

Uyumadan önce bebeğinize şekerli süt ve bu tarz içecekler içirmeyin.

Bebeğinizin beslenmesini sağlıklı gıdalarla ve uygun miktarlarla sağlayın.

Bebeğinize özellikle diş çıkarma döneminde uyku arasında ise süt vermeyin. Bebek böyle bir alışkanlık edinmiş ise bu alışkanlığı onu unutturmaya çalışın.

3 yaşını doldurana kadar ebeveyn olarak bebeğiniz ile birlikte diş fırçalayın; çok az miktarda macun koymayı ve macunu yutmaması gerektiğini ona anlatın.

3 yaşını doldurduktan sonra ise bebeğinizi diş hekimi ile tanıştırın.

Yemek saatlerinde bebeğiniz ile aynı kaşığı kullanmayın, bu yanlış bir tutumdur. Mamanın tadına bakmak isteyen ebeveynler ayrı kaşık kullanmalıdırlar. Böylece bakterilerin bebeğe geçmesi engellenir.