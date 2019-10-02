Annelere emzirmeyi sevdirecek 6 önemli neden!

Yapılan bilimsel çalışmalar; anne sütünün bebeğe olduğu kadar, emzirmenin de anneye sayısız faydaları olduğunu ortaya koyuyor.Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Özlem Pata "Anne sütünün içerisinde en az 100 çeşit besin öğesi, vitamin, mineral ve element bulunuyor. Bebeğin bağışıklığını güçlendirip enfeksiyonlara karşı koruduğu gibi, ilerleyen yaşlarda da bu faydalar devam ediyor. Aynı zamanda bebeğini emzirerek besleyen anneler 'sütüm gelmiyor' endişesine kapılmayıp emzirmeye devam etmeli. Emzirmek annelere de hem fizyolojik hem psikolojik açıdan önemli faydalar sağlıyor. Erken doğum yaptıysanız da korkmayın ve emzirmeye devam edin" diyor. Dr. Özlem Pata, annelere emzirmeyi sevdirecek 6 önemli nedeni anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.