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Giriş Tarihi: 18.9.2022 18:47 Son Güncelleme: 18.9.2022 19:05

Hollanda'da skandal gösteri: Kültür festivali adı altında terör propogandası

Hollanda’da skandal gösteri: Kültür festivali adı altında terör propogandası

Terör örgütü yandaşlarının güvenli limanı haline gelen Hollanda'da YPG/PKK lehine gösteri düzenlendi. Sözde kültür festivali adı altında toplanana terör yandaşları, Türkiye karşıtı sloganlar attı.

Limburg bölgesindeki Landgraaf kentinde sözde kültür festivali adı altında toplanan terör örgütü yandaşları, Türkiye aleyhine konuşmalar yaparak sloganlar attı.

TERÖRİST BAŞININ BIRAKILMASINI İSTEDİLER

Terör örgütü YPG/PKK'yı ve elebaşı Abdullah Öcalan'ı simgeleyen bez parçaları taşıyan terör yandaşları, Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.

HOLLANDA'DA RAHATÇA GÖSTERİ YAPIYORLAR

Terör örgütü PKK, Avrupa Birliğinin (AB) terör listesinde olmasına rağmen yandaşlarının Hollanda'da rahatça gösteri yapması, terör örgütünü ve Abdullah Öcalan'ı simgeleyen bez parçalarının yasak olmaması dikkati çekiyor.

İSVEÇ'TE DE GÖSTERİ YAPMIŞLARDI

Terör örgütü yandaşları İsveç'te de benzer bir gösteri düzenleyerek Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası askeri harekatının önlenmesi talep etmişti.

İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı İsveç, teröristlere yine göz yumuyor YPG’liler İsveç’te yine gösteri düzenledi

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Hollanda'da skandal gösteri: Kültür festivali adı altında terör propogandası
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