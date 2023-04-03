14 ayın en düşük enflasyonu % 50.51

Enflasyondageçen yıl aralıkta başlayan düşüş, art arda dördüncü aya taşındı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) martta yüzde 2.29 ile 2.86 olan piyasa beklentisinin altında arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 50.51 ile son 14 ayın en düşük seviyesine geriledi. Enflasyonun nisanda, doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yapılan indirimlerin etkisiyle yüzde 45'in altına gerilemesi bekleniyor.Üretici Fiyatları Endeksi'nde de (ÜFE) düşüş martta hızlandı. Yüzde 0.44 ile ÜFE'de son 7 yılın en düşük mart ayı artışı gerçekleşirken, yıllık artış ise yüzde 62.45 ile 16 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 22.81 olan TÜFE, bu yılın aynı döneminde 12.52'ye gerilerken 3 aylık ÜFE ise yüzde 29.31'den 6.25'e geriledi. ÜFE ile TÜFE arasındaki makas 11.9 puanla iki yılın en düşük seviyesine indi.Ana harcama grupları itibarıyla martta aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar yüzde 6.30 ile eğitim, yüzde 3.85 ile lokantalar ve oteller oldu. Martta aylık bazda azalış gösteren tek ana grup ise yüzde 1.92 ile giyim ve ayakkabı olarak kaydedildi. TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 70.73 ile lokanta ve otellerde görüldü. Artışın en düşük olduğu grup yüzde 17.27 ile giyim ve ayakkabı oldu. Tüketici fiyatları bazında martta en fazla fiyat artışı yüzde 19.90 ile "dana eti"nde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 6.25 ile "kara yoluyla şehirlerarası yolcu taşımacılığında" gerçekleşti.HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadeleden hiçbir şekilde taviz verilmediğini söyledi. Nebati, "Türkiye, enflasyonda bu düşüşü kaydederken, yatırımda, istihdamda ve üretimde kayıplar yaşamamış, tam aksine, bu süreçte Cumhuriyet tarihimizin istihdam ve ihracat rekorları eş zamanlı olarak kırılmıştır. Üretim ve istihdam kaybına yol açmaksızın enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz"dedi.