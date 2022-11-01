14 ilde Kent Tarımı

Kent tarımı uygulamasının hayata geçirilmesi amacıyla üç yıllık eylem planı hazırlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 14 ilde başlatılacak proje kapsamında üreticilere hibe tohumfide, sera ve hayvancılık, makine ve ekipman, mesleki eğitim, sübvansiyonlu kredi gibi çeşitli alanlarda destekler sağlanacak.Eylem planı, 2023 yılında Ankara, İstanbul, İzmir ve Erzincan ile İstanbul hinterlandında yer alan Balıkesir, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova olmak üzere 14 ilde uygulanacak. Söz konusu 14 il dışında kalan illerde de Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) projeleriyle üretim altyapısı kurulmaya başlandı. Bu kapsamda, Denizli Sarayköy Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB, Ağrı Diyadin Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB (1. Etap), Aydın Efeler Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB, Samsun Bafra Sera TDİOSB, Zonguldak Çaycuma Sera TDİOSB'lerinin altyapısı tamamlanarak üretime geçilecek.