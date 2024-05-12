1.4 milyar TL yatırımla 80 yeni mağaza açacak

2012'de İtalyan markası Lumberjack' i satın alarak ilk globalleşme açılımını yapan, 2015'te ise Kazakistan'da ilk yurt dışı mağazasını açan FLO Group, o günden bu yana 3 kıtada 29 ülkede 800'ü aşkın mağazasıyla yılda 55 milyonu ayakkabı olmak üzere 80.5 milyon adet satışa ulaştı. FLO, Şanlıurfa'da 1.500 kişiye istihdam sağlayan ana fabrikasının ardından, ilk yurtdışı fabrikasını Fas'ın Kazablanka şehrinde açtı. Fas'ta kısa sürede ülkede pazar lideri konumuna yükselen FLO, dünya pazarlarında da hedef büyüttü. Kazablanka 'daki fabrikada yılda ortalama 500 bin çift ayakkabı üretiliyor. "Üretim bizim DNA'mızda var" diyen FLO Group CEO'su Yenal Gökyıldırım, "Çok kanallı perakendecilik yaklaşımı gereği FLO, IN STREET, Lumberjack, Nine West ve Reebok olmak üzere zincir ve monobrand perakendecilik formatları bulunuyor. Ayrıca Türkiye'nin dört bir yanına ve 60'tan fazla ülkeye toptan satış kanalı ile ulaşıyoruz" dedi.Bugün itibarıyla yurtdışında 282 mağazaya ulaştıklarını belirten Yenal Gökyıldırım, "Türkiye'de 600'e yakın mağazamızla yeterince büyüdük. Yeni dönemde dünyadaki büyümemize hız vereceğiz. Fas'tan sonra özellikle Mısır, Cezayir ve Suudi Arabistan radarımızda" diye kouştu. Fas'ın 14 şehrinde 30 mağazaya ulaştıkları bilgisini veren Gökyıldırım, "Buradaki fabrikamız Urfa'daki fabrikamızın adeta küçük bir modeli oldu. Fas'taki bu üretim tesisimizde yıllık ortalama 500 bin çift yapıyoruz" dedi. Gökyıldırım, 2024 sonuna kadar 1.4 milyar TL yatırımla 50'si yurtdışında olmak üzere 80 yeni mağaza açmayı hedeflediklerini kaydetti. 670 milyon ziyaretçi ağırladıklarını ifade eden Gökyıldırım, "2023 yılını 42.1 milyar TL yani yaklaşık 1.3 milyar dolar ciro ile kapattık. 2024 sonunda hedefimiz 1.5 milyar dolar ciroya ulaşmak. "Bizim kg başına ihracatımız 14,7 dolar seviyesinde. Yani Türkiye ortalamasının yaklaşık 10 katı" dedi.