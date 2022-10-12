17 milyarlık dev projede 3 tünelle bir viyadük daha bu yıl açılıyor





"3 TÜNEL, 1 VİYADÜK BU YIL AÇILIYOR"



Şuana kadar yapılan kısımla bile yollarda rahatlama olduğuna dikkat çeken Vali Pehlivan, "Projenin tamamının bitmesiyle çok daha büyük rahatlık sağlayacak. Burada hedef güvenli, konforlu ve hızlı seyahati sağlamak. Bu yol ayrıca turizm aksı, turizm güzergahı özelliği de var. Turizm hareketliliği de bu yolla birlikte büyük ölçüde daha da hareketlenecek. Geçmişte Antalya-Mersin yolu kötü hatıralarla hatırlanmıştır. Şu an son derece modern, elverişli, alt yapı ve üst yapısıyla çok güzel yollar yapılıyor. Proje büyüklüğü bakımından bu yollar vatandaşlarımız buradan güvenli ve konforlu şekilde seyahatlerine devam edecekler. Bu yıl itibarıyla 3 tünelimizi T6, T7 ve T8 tünellerimizi de hizmete açıyoruz. Ayrıca bir viyadüğümüzü hizmete açıyoruz. Nükleer santralin olduğu Büyükeceli'deki viyadükte, malumunuz santralde 26 bin kişi çalışıyor. Orada viyadükle geçmek suretiyle altta da akıllı kavşak ve yol bağlantılarıyla orada müthiş rahatlık sağlıyor. 1-2 ay içerisinde orası da trafiğe açılacak. Bu 3 tünel ve bir viyadükte yolun standartlarının yükselmesine katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.