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Altın fiyatları ne kadar? 25 Kasım Cumartesi fiyatı ne kadar? EN GÜNCEL

Giriş Tarihi: 25.11.2017 10:04
Altın fiyatları ne kadar? 25 Kasım Cumartesi çeyrek altın fiyatı ne kadar? EN GÜNCEL

Altın fiyatları ne kadar? 25 Kasım Cumartesi günü altına yatırım yapacak olan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarını araştırmaya başladı. '' fiyatı ne kadar'' sorusunun yanıtı ise en çok araştırılan konu oluyor. Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç lira oldu? Altın fiyatlarındaki son durumu güncel olarak sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte 25 Kasım Cumartesi altın fiyatlarında son durum ve ' kaç lira' sorusunun cevabı...

Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşın da merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar 25 Kasım Cumartesi altın fiyatlarını araştırıyor. '' ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 25 Kasım Cumartesi günü çeyrek, cumhuriyet, yarım ve fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Gram Altın

Alış: 163,30

Satış: 163,43

Çeyrek Altın

Alış: 260,89

Satış: 266,80

Yarım Altın

Alış: 520,15

Satış: 533,59

Tam Altın

Alış: 1.046,83

Satış: 1.072,89

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.070,00

Satış: 1.085,00

Ata Altın

Alış: 1.076,18

Satış: 1.103,08

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Altın fiyatları ne kadar? 25 Kasım Cumartesi çeyrek altın fiyatı ne kadar? EN GÜNCEL
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