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ne kadar? (1 Aralık 2017)

Giriş Tarihi: 1.12.2017 09:34
Dolar ne kadar? (1 Aralık 2017)

dün 3,90 seviyesine doğru aşağı yönelmesinin ardından bu sabah 3,92'nin üzerinde seyrediyor.

Dün piyasasında güne 3,9591'den başlayan /, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1'lik azalışla 3,9188'den tamamladı.

Dolar/TL bugüne ise sınırlı düşüşle başlarken, yüzde 0,2 artışla 3,9250 seviyelerinden işlem görüyor.

Euro/TL de yüzde 0,4 yükselişle 4,6825'ten alıcı buluyor.

Türk Lirası dün pozitif ayrıştı ve dolar karşısında en iyi performans gösteren gelişen ülke para birimi oldu.

Uzmanlar, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD'de vergi reformuna yönelik gelişmelerin de döviz piyasasında belirleyici rol oynayacağını kaydetti.

Son 10 gündür dolar/TL'nin 3,90-3,98 bandındaki hareketlerinin yoğunlaştığını, bu seviyelerin destek ve direnç olarak izleneceğini vurgulayan uzmanlar, söz konusu bandın dışına çıkılması halinde kırılma yönüne doğru işlemlerin ivme kazanabileceğini dile getirdi.

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Dolar ne kadar? (1 Aralık 2017)
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