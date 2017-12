Bodrum, Cannes, Nice, Mykonos’la yarışıyor

30 yıldır Bodrum'da yaptığı turizm yatırımlarıyla dikkat çeken Çağdaş Holding, 100 milyon euroluk yatırımla hayata geçirdiği Swissotel Resort Bodrum Hill'i 2019'da açmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin ekonomisine ve turizmine inançlarının tam olduğunu belirten Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, son 5 yılda devreye aldıkları projelerin yatırım tutarlarının 195 milyon euroyu aştığını söyledi. Çağlar, "Bu yatırım tutarı ile 5 yılda 4 proje geliştirdik. Şimdi Bodrum merkezde 100 milyon euro yatırımla Swissotel Resort Bodrum Hill'i devreye alıyoruz. Bu otelimizin açılışını da 2019 senesinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İçmeler bölgesinde Şalvarağa'da ise 15 milyon euro yatırımla 5 lüks villa geliştiriyoruz. Bodrum'un merkezinde ise Skyhill Homes'un inşaatına start verdik" dedi.

YATIRIMCILARIN RADARINDA

"Bodrum merkezli bir marka ve 10'dan fazla sektörde faaliyet gösteren bir holding olarak uzun yıllardır her boyutuyla Bodrum'da olan biteni dikkatle gözlemleme şansı bulduk. Türkiye'ye ilk kez gelen yatırımların adresi olan Bodrum'a ülkemizin göz bebeği gibi bakmamız gerekiyor" diyen Çağlar, Bodrum'un turizmde yerinin ayrı olduğunu belirtti. Çağlar, "Nasıl ki Cannes, Nice, Mykonos turizmde algı olarak hem de ülkelerini temsilen oldukça kıymetli bir nokta da ise Bodrum da benzer şekilde konumlanıyor. Daha da kıymetli hale geleceği aşikar" diye konuştu. Bodrum'un her yıl ciddi oranda göç aldığını belirten Çağlar, hızla yükselen gayrimenkul fiyatlarıyla yatırımcıların da radarına girdiğini kaydetti. Çağlar, şunları anlattı: "İngilizlerden, Almanlara, Araplardan, Amerikalılara kadar birçok ülkenin vatandaşı burada artık ev alıyor. Dünyanın önde gelen lüks otel zincirlerinin yatırım planlarının birinci sırasında bulunan Bodrum'da, gayrimenkul fiyatları da bu talebe paralel olarak son birkaç yılda yüzde 100'lük artış gösterdi. Ocak 2013'te ortalama bir gayrimenkul projesinin metrekare fiyatı 2 bin 660 TL iken bu rakamın şu an 4 bin 700 TL'ye ulaşmış durumda. Bu rakamlar güvenilir markaların doğru lokasyonda yer alan lüks projelerinde ise 10 bin eurolara kadar çıkıyor."

HER ŞEYE RAĞMEN BÜYÜDÜK

Çağdaş Holding'in 30 yıldır Bodrum'da faaliyet gösterdiğini ve 30'dan fazla farklı proje geliştirdiğini anlatan Çağlar, "2016'da yaşanan hain darbe girişimi, ülkemizin ekonomisine yapılan saldırılara rağmen ciromuz 160 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşti" dedi. Türkiye'nin 2017'de de zorlu bir süreçten geçtiğini söyleyen Çağlar, "Ancak buna rağmen ülkemiz başarılı bir büyüme performansı sergiledi. Aynı şekilde biz de geçen yıla kıyasla büyümemizi, ülkemize desteğimizi sürdürdük. Bu yıl ciromuzun 180 milyon TL'ye ulaşmasını öngörüyoruz" şeklinde konuştu.