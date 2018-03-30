Türkiye otel doluluk artışında Avrupa lideri

2018'E hızlı giriş yapan Türk turizm sektörü, başarı ivmesini şubatta da sürdürdü. Türkiye Otelciler Birliği'nin açıkladığı verilere göre, Avrupa
ülkeleri arasında, şubatta doluluk oranlarında en yüksek artışı Türkiye elde etti. Otel dolulukları, yüzde 62.5 oldu. Türkiye'nin ortalama günlük satılan oda bedeli geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 1.9 artışla 57.4 euroya yükseldi. Odabaşı elde edilen gelirler ise yüzde 25.9 artışla 35.9 euroya çıktı. FİYATLAR DA ARTTI
Avrupa'da doluluklarda en yüksek artışı yaşayan destinasyon da İstanbul
oldu. İstanbul'un doluluk oranı yüzde 65.1 oldu. Oda bedeli 68.7 euro oldu.