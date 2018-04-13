Axa Sigorta’dan iki yeni kasko ürünü

Mavi Kasko ürününü Maksimum Kasko olarak geliştiren Axa, ürün portföyüne iki yeni ürün ekledi. Axa'nın %25'e varan fiyat avantajı sağlayan ürünü Tutumlu Kasko, sigortalıların hasar durumunda Axa Anlaşmalı Servisleri'nde araçlarını anında tamir ettirmelerini sağlarken asistans hizmetleri kapsamında çekme ve kurtarma servisi de verecek. Araçlarının onarımını Axa Anlaşmalı Garanti Servisleri'nde yaptıranlar, iki yıl süresince Axa Sigorta güvencesinde olan işçilik garantisinden de faydalanabilecek. Yenilenen kasko ürünü Maksimum Kasko, Axa müşterilerinin hasar sonrasında araçlarını Axa'nın yönlendirdiği tamirhanelere götürmeleri durumunda tamir süresinde yedek araç hizmetinden faydalanmalarını sağlayacak. Maksimum Kasko ayrıca diğer kasko ürünlerinden farklı olarak çarpma/çarpışma, yangın, hırsızlık, doğal afetler ve teröre karşı koruma ile cam kırılmasına karşı ve hukuksal koruma da sağlayacak. Büyük Hasar Kaskosu da aracın çalınması veya pert olması gibi durumlarda sigorta güvencesi sunacak. Müşterilerinin ihtiyaçları dinlediklerini ifade eden Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, "Müşterilerimizin satın alma sürecinden hasar sürecine kadar her noktada tüm beklentilere cevap verecek ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

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