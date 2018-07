Faktoring sektöründe dünyada öncüyüz

BUGÜN NELER OLDU

Bünyesinde 90 ülkeden 400 finans şirketini barındıran Dünya Faktoring Organizasyonu (Factoring Chain International-FCI), 50. yıl toplantısını 10-14 Haziran arasında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleştirdi. Bu özel "Altın Yıldönümü" etkinliğinde dünyanın en itibarlı finans şirketlerinin yöneticileri, geçtiğimiz 50 yılda sektörde yaşanan gelişmeleri ve önümüzdeki 50 yılın projeksiyonlarını masaya yatırdı.FCI'nın başkanlığını Türkiye Finansal Kurumlar Birliği Faktoring Sektör Başkanı Çağatay Baydar yürütüyor. Baydar, ikinci kez seçildiği ve "en uzun süre başkanlık yapan kişi" olarak yürüttüğü bu görevde hem faktoring sektörü hem de Türkiye adına oldukça kritik ve itibarlı bir rol oynuyor. Konunun Türkiye boyutunun kendileri için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Çağatay Baydar, "Ülkemiz adına gurur duyarak, faktoring sektöründe dünyaya öncülük ettiğimizi söyleyebiliriz. Türk şirketleri olarak yaptığımız çalışmalar Dünya Faktoring Organizasyonu'na da örnek oluşturuyor. İkinci kez Dünya Başkanlığı'nı yürüttüğümüz FCI'da stratejik bölümleri de gene Türk meslektaşlarımız yönetiyor. FCI'nın Dünyanın En İyi İhracat Faktoringi Şirketleri sıralamasında ise Türk şirketlerinin ilk üç sırayı kimseye bırakmayarak çok ciddi bir fark yarattıklarını görüyoruz" dedi.Türkiye'den 19 üyesi bulunan FCI, yıllık toplantılarında dünyanın en iyi ihracat faktoringi şirketlerini belirliyor. Geçtiğimiz yıl en iyiler sıralamasında Baydar'ın genel müdürlüğünü yürüttüğü TEB Faktoring ve Garanti Faktoring birinci olurken Yapı Kredi Faktoring ikinci sırada yer almıştı. Bu yıl, ilk 3'ü yine Türk şirketleri kapattı. Garanti Faktoring, 100 tam puanla Dünyanın En İyi İhracat Faktoringi Şirketi seçilirken ikinci ve üçüncü sıraları TEB Faktoring ve Yapı Kredi Faktoring elde etti.İşletme sermayesi açısından küresel bir güce dönüşen faktoring, yıllık 3.1 trilyon dolar ciroya sahip bir sektör haline gelmiş durumda. Türkiye'de ise, 2017'de toplam 150 milyar liraya yakın işlem hacmine ulaşan faktoring sektörü, bankacılık dışı finans araçları arasında ilk sırada yer alıyor ve çoğunluğu KOBİ olan 500 bin firmaya hizmet veriyor.Uzmanlar ve akademisyenler tarafından hazırlanan "Factors and Actors" kitabı, faktoringin yaygınlaştırılması için 10 öneri getiriyor:1- Adil düzenleyici ortam 2- Setörünüzü daha iyi tanıtımı 3- Ödeme gücü/cari aktifler ile düzenleyici koşullar birbirleriyle uyumlu hale getirilmeli 4- Kredi sigortası öne çıkarılmalı 5- Dünya çapında KOBİ'ler tam bildirimli faktoringe yönlendirilmeli 6- İş sermayesi ve menkul kıymetleştirme arasındaki koordinasyon geliştirmeli 7- Kıta Avrupası'nda Varlık Bazlı Borçlanma'yı yaygınlaştırmalı 8- Dijital&inovatif faktoring 2.0'a katkıda bulunulmalı 9- Blockchain çözümü inşa edilmeli 10- Faktoring eğitimi kilit önem taşıyan bir unsur olarak konumlanmalıÇağatay Baydar, sektörün Türkiye'deki genel durumu ve KOBİ'ler açısından önemini şu şekilde açıkladı: "Faktoring, ticari akışın içinde yer alan ve nakit yönetimini sağlayan bir ürün. Ülkede katma değerin yüzde 55'ini yaratan KOBİ'lerin finansmandan aldığı pay yüzde 24. Sadece faktoring sayesinde bu oranın gelecek 5 yıl içerisinde yüzde 35'e ulaşması mümkün. Biz Finansal Kurumlar Birliği (FKB) bünyesinde kurduğumuz, dünyaya da örnek olan Tedarik Zinciri Finansmanı portalı ile finansman maliyetlerinin düşürülmesini planlıyoruz. Bununla birlikte, KOBİ'lerin maliyetlerinin düşürülmesi için kamu nezdinde de ticari alacakları doğrudan finanse eden faktoring sektörüne, banka ve diğer finans sektörleri ile rekabet eşitliği sağlanmalı."50. yılınıkutlayan FCI, bu yılki buluşmada sektöre yön veren gelişmeleri ele aldı. Uzmanlar, faktoring sektörünün gündemini şu şekilde özetledi: "Fintek ve blockchain teknolojilerinin yükselişi: Sektöre yönelik muhtemel faydaları ve potansiyel tehditleri; Basel sermaye yeterliliği düzenlemesinin (Basel Kriterleri) etkisi, risk azaltma aracı olarak kredi sigortasının kullanımı ve her ikisinin sermaye yeterliliği üzerindeki etkisi; Güvenilir alıcıların ve onların tedarikçilerinin işbirliği süreçlerini hem yerel hem de sınır ötesi bazda destekleyerek ticaretin teşvik edilmesini sağlamak üzere FCI içerisinde bir Tedarik Zinciri Finansmanı işletim sistemini hayata geçirmek. İslami faktoringin işlerlik kazanması ile müşteri profilinin ve kapsama alanının gelişmesi."Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketlerini tek çatı altında toplayan Finansal Kurumlar Birliği'nin en önemli işlevlerinden biri, faktoring işlemlerinde kullanılan fatura ve fatura benzeri belgelerin kaydedildiği Merkezi Fatura Kaydı Sistemi'ni (MFKS) kurmak oldu. Kayıt içi ekonomiyi destekleyen ve çifte finansmanı engelleyen MFKS, Ocak 2015'te faaliyete geçti. Bu tarihten itibaren, faktoringe konu olan alacaklar ile ilgili her türlü belge ve bilgi MFKS'ye kaydedildi. Kayıt esnasında yapılan mükerrerlik ve tutar aşımı kontrolleri sayesinde mükerrer finansmanın önüne geçildi. 2017 yılsonu itibarıyla MFKS'ye 61 faktoring şirketi ve 19 bankanın finansmanına aracılık ettikleri ticari alacakları kaydedildi. MFKS ile 270 bin adet mükerrer belge kaydı engellendi, toplamda 350 bin adet riskli işlemin önüne geçilerek mükerrer finansmanın önüne geçildi.