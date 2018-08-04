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Cari açığı 1.2 milyar $ azaltacak 4 tesise teşvik

Giriş Tarihi: 4.8.2018
Cari açığı 1.2 milyar $ azaltacak 4 tesise teşvik
'ye çağ atlatacak projelere devletten süper teşvik geldi. Başkan 'ın onayıyla, TUSAŞ'ın 'da hayata geçireceği 'Milli Savaş Uçağı tesisi', BMC 'in Sakarya'da yapacağı 'dizel motor sistemleri' ve 'muhtelif raylı sistemler' üretim tesisleri ile Bosch'un Bursa'da üreteceği 'yüksek basınçlı benzinli enjektör' Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında bir dizi destekten yararlandırılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4 projeyle cari açığın azaltılmasına 1.2 milyar dolarlık katkı sağlanacağını bildirdi. Proje bazlı teşviklerle 8 milyar liralık 4 yeni yatırım yapılacağını belirten Varank, 4 bin 414 kişiye de istihdam sağlanacağını söyledi. Söz konusu projelere, istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, kurumlar vergisi indirimi ve nitelikli personel desteği gibi çeşitli destekler sağlanacak.
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Cari açığı 1.2 milyar $ azaltacak 4 tesise teşvik
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