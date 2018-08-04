Cari açığı 1.2 milyar $ azaltacak 4 tesise teşvik

Türkiye
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çağ atlatacak projelere devletten süper teşvik geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın onayıyla, TUSAŞ'ın Ankara
'da hayata geçireceği 'Milli Savaş Uçağı tesisi', BMC Otomotiv
'in Sakarya'da yapacağı 'dizel motor sistemleri' ve 'muhtelif raylı sistemler' üretim tesisleri ile Bosch'un Bursa'da üreteceği 'yüksek basınçlı benzinli enjektör' Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında bir dizi destekten yararlandırılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4 projeyle cari açığın azaltılmasına 1.2 milyar dolarlık katkı sağlanacağını bildirdi. Proje bazlı teşviklerle 8 milyar liralık 4 yeni yatırım yapılacağını belirten Varank, 4 bin 414 kişiye de istihdam sağlanacağını söyledi. Söz konusu projelere, KDV
istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, kurumlar vergisi indirimi ve nitelikli personel desteği gibi çeşitli destekler sağlanacak.