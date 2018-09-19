Son dakika: Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın fiyatları 20 Eylül

Son dakika altın fiyatları haberi... Altın fiyatları ile ilgili vatandaşlar tarafından yapılan geniş çaplı araştırmalar sürüyor. Özellikle Başkan Erdoğan'ın dün yaptığı konuşma sonrası altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında yatırımcılar araştırmalarını hızlandırdı. Sabah.com.tr ekibi olarak yine günün en doğru ve güncel altın fiyatları bilgilerini sizler için hazırladık. Peki Altın fiyatları güne nasıl başladı? Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? tüm bu soruların yanıtları burada! İşte güncel Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını güncel fiyatları...

20 EYLÜL ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?



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