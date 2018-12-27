Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan önemli açıklamalar!

81 BİN ÜRÜN DENETLENDİ

Yaklaşık 81 bin ürünü denetledik, 7 bin firmayla yazışmaya geçtik, bin 800 üründe etiketlerde hata bulundu. Alo 175 hattımıza yaklaşık 54 bin şikayet geldi, bu nedenle de mobil uygulama geliştirdik ve tüketicilerimizin en hızlı şekilde şikayetlerini iletebilmelerini sağladık, çalışmalarımızın olumlu sonuçlarını görüyoruz.

E-ticarette güven damgası tüketicinin güvenini sağlayacak, firmalar denetlenebilir olacak. Dünyada ilk bizim bakanlığımız yapıyor. Çek ve bononun elektronik ortamda düzenlenmesi için çalışıyoruz. Cuma günü itibariyle tebliği bekliyoruz.