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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan önemli açıklamalar!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatta şu an hedeflerimize ulaşmış durumdayız, 168 milyar dolar ile tarihi rekora ulaştık, bugünden sonrası artı gelecek. Net ihracatın büyümeye katkısının artı olmasını bekliyoruz. İhracatta artışı sürekli kılabilmek istiyoruz, bu yönde sektörel çalışmalarımız var." dedi.

Giriş Tarihi: 27.12.2018 10:56
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan önemli açıklamalar!

81 BİN ÜRÜN DENETLENDİ

Yaklaşık 81 bin ürünü denetledik, 7 bin firmayla yazışmaya geçtik, bin 800 üründe etiketlerde hata bulundu. Alo 175 hattımıza yaklaşık 54 bin şikayet geldi, bu nedenle de mobil uygulama geliştirdik ve tüketicilerimizin en hızlı şekilde şikayetlerini iletebilmelerini sağladık, çalışmalarımızın olumlu sonuçlarını görüyoruz.

E-ticarette güven damgası tüketicinin güvenini sağlayacak, firmalar denetlenebilir olacak. Dünyada ilk bizim bakanlığımız yapıyor. Çek ve bononun elektronik ortamda düzenlenmesi için çalışıyoruz. Cuma günü itibariyle tebliği bekliyoruz.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan önemli açıklamalar!
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