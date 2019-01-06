Bakan Selçuk duyurdu! İlki başlıyor...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet koruması altındaki çocukların psiko-sosyal, bilişsel ve duygusal yönden gelişimlerine destek olmak amacıyla yeni bir programa başlayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ikinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında başlanacak yeni program hakkında bilgi veren Bakan Selçuk; "Korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımızı hayata her yönden güçlü bireyler olarak hazırlamayı ve zamanlarını nitelikli olarak yapılandırmayı amaçladığımız bu program ile çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla yürümelerini hedefliyoruz. Bu nedenle, Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programını hayata geçirdik." diye konuştu.

Bakan Selçuk; "Bu program, Devlet koruması altındaki tüm çocuklarımızı kapsayan, devamlılığı olan yapılandırılmış ilk program olma özelliği taşıyor. ÇODEP ile korumamız altındaki her yaşta çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve kültürel yönden sağlıklı gelişim gösteren; yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve deneyimler ile donatılmış, milli ve manevi değerlerini bilen güçlü nesiller olarak yetiştirilmesini hedefliyoruz." dedi.