HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Bakan Selçuk duyurdu! İlki başlıyor...

Bakan Selçuk duyurdu! İlki başlıyor...

, ; “Devlet koruması altındaki çocuklarımızın milli ve manevi değere bağlı, toplumsal hayata aktif ve güçlü bireyler olarak katılmalarını amaçlayan, kapsamlı ilk , () başlıyor” açıklamasında bulundu.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 6.1.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 6.1.2019 12:07
Bakan Selçuk duyurdu! İlki başlıyor...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet koruması altındaki çocukların psiko-sosyal, bilişsel ve duygusal yönden gelişimlerine destek olmak amacıyla yeni bir programa başlayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ikinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında başlanacak yeni program hakkında bilgi veren Bakan Selçuk; "Korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımızı hayata her yönden güçlü bireyler olarak hazırlamayı ve zamanlarını nitelikli olarak yapılandırmayı amaçladığımız bu program ile çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla yürümelerini hedefliyoruz. Bu nedenle, Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programını hayata geçirdik." diye konuştu.

Bakan Selçuk; "Bu program, Devlet koruması altındaki tüm çocuklarımızı kapsayan, devamlılığı olan yapılandırılmış ilk program olma özelliği taşıyor. ÇODEP ile korumamız altındaki her yaşta çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve kültürel yönden sağlıklı gelişim gösteren; yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve deneyimler ile donatılmış, milli ve manevi değerlerini bilen güçlü nesiller olarak yetiştirilmesini hedefliyoruz." dedi.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Selçuk duyurdu! İlki başlıyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN