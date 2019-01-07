Türkiye’nin mobil trafiği 69 milyar dakika

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'de mobil trafik, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 2.7 artarak 68.9 milyar dakika oldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri Raporu'na göre, Temmuz-Eylül 2018 döneminde gerçekleşen mobil trafik, yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 2 arttı. İşletmeci bazında incelendiğinde ise 2018'in üçüncü çeyreğinde Turkcell'in mobil trafiği yüzde 3.7, Türk Telekom'un (TT) mobil trafiği yüzde 2.3 artt. Vodafone'un trafiği yüzde 0.2 geriledi. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde, 2017'nin aynı dönemiyle kıyaslandığında Turkcell'in trafik hacmi yüzde 1.3, Vodafone'un yüzde 2.2 ve TT Mobil'in yüzde 5.5 arttı. Üçüncü çeyrekte, bir önceki dönemle kıyaslandığında mobil trafiğe göre pazar payları, TT Mobil'in yüzde 27.7'den yüzde 27.8'e, Turkcell'in payı yüzde 36.9'dan 37.6'ya çıktı.