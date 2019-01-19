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Çocuklar enerji dedektifi olacak

Giriş Tarihi: 19.1.2019
Çocuklar enerji dedektifi olacak
Enerjı ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Üsküdar 4. Murat İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen, "2018-2019 Eğitim Öğretim Birinci Yarı Yıl Karne ve Ali'nin Enerji Serüveni Dergisi Dağıtım Töreni"ne katıldı. Bakan Dönmez bu yıl ikinci sayısını hazırladıkları "Ali'nin Enerji Serüveni" dergisiyle çocukları enerji konusunda bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Çocuklarımızın bir enerji dedektifi olmasını istiyoruz. Yeri geldiğinde büyüklerini evde uyarabilsin, sosyal ortamlarda bu konuları denetleyebilsin diye... Bu bilincin başlaması önemli" dedi.
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Çocuklar enerji dedektifi olacak
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