Duygusal zekalı ilk araç Hologramı Türkiye’den

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Türkiye'nin ilk otomobil hologramı olan Sophia kendini ilk Sabah'a tanıttı: Dünyanın 35 ülkesine otomobil dönüşüm hizmeti veren DizaynVip tarafından geliştirilen sanal robot, sesle mekaniğe komut verilmesini ve yanıt alınmasını mümkün kılıyor. Ayrıca sizinle duygusal bağ da kuruyor. Örneğin araca terli bindiğinizde klimayı aç derseniz, "Sırtınız terli şuan açmam sağlınızı etkileyebilir" yanıtı veriyor. Araçtaki 500'den fazla komutu sesle yönetmenizi sağlıyor. Sistemi geliştiren Erbakan Malkoç hayata geçirilen projeyi şu sözlerle anlattı: "Sophia'yı yapay zeka ile birleştirip, saniyenin 4'te 1'inde 100 bin siteyi birbiriyle kesiştirerek en doğru bilgiyi alabiliyoruz. Örneğin arabanın içinde bir Çinli konuşurken, ben Türkçe duyabiliyorum. Ben Türkçe konuşuyorum o Çince duyuyor. Ses frekansını havada değiştiriyoruz.. Bu dünyada da bir ilk." Aynı zamanda Mercedes'in dünyada yetki verdiği tek geliştirici olan DizaynVip'in 3600 adet Made-in Turkey damgalı ürünü bulunuyor." Malkoç, başarı öyküsünü şu sözlerle sürdürdü: "Mercedes Benz, bir dünya devi. Sokakta yürüyen herhangi birini çevirin ve ona otomobil markalarını saymasını söyleyin. Sayacağı ilk 3 markanın içerisinde mutlaka Mercedes Benz olacaktır. Mercedes Benz, marka bilinirliğini tanımlamış, her yaptığıyla diğer otomobil üreticilerini sürükleyen bir dünya devi ve bu dünya devinin van tipi vip araçlarını dönüştürebilmek büyük bir heyecan.""Başarı zorlukla mücadele edebilmekten geçer" diyen Malkoç şöyle devam etti: "Bir işe başladığımızda hemen para kazanma hevesine kapılıyoruz. Oysa markalaşmak kolay değil. Dünyadaki markalara bakın, hepsi 100-200 yıllık şirketler! Çalışmak, sabretmek gerekiyor. Bizim en değerli sermayemiz vatanımız. Bu felsefe ile hareket ediyoruz."Malkoç, "Ürünlerinize, dünyanın farklı ülkelerinden ve kültürlerinden talep varsa siz markalaşmışsınız demektir. Biz Afrika'ya, Almanya'da üretilen araçları satıyoruz. Bu araçları müşteri oralardan satın almayıp bizden 4-5 katı fiyata alıyorsa "Markalaşmışımdır" demektir. Çünkü biz, bu ürüne bir değer katıyoruz" dedi