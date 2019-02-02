Öncü göstergeler baharı müjdeliyor

BUGÜN NELER OLDU

TürkiyeBankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "Makro göstergelerde güçlü bir dengelenme var. Öncü göstergeler de baharın gelmekte olduğunu müjdeliyor" dedi. Aydın Ankara'da düzenlenen "Reel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme 13. Toplantısı" öncesinde yaptığı açıklamada, piyasaların sakinleştiğini, her şeyin beklentiler doğrultusunda olduğunu söyledi. Faiz oranlarının düştüğüne, döviz kurunun daha stabil seyrettiğine işaret eden Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu: "Enflasyon beklenenden daha iyi durumda. Makro göstergelerde güçlü bir dengelenme var. Bütçede, cari açıkta bunların hepsini görüyoruz. Bunlar, gerek reel sektöre gerek bize daha iyi bir faaliyet ortamının olduğunu gösteriyor. Reel sektör ve onu desteklemek için bankacılık sektörü baharın ivedice gelmesi için dün olduğu gibi bugün ve yarın da üzerine düşeni yapacaktır. Bankacılık sektörü güçlüdür, deneyimlidir. Bunu Türkiye'yi büyütenlerle paylaşmaktan haz ve mutluluk duyuyoruz." Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da "Reel ve finans sektörü hep beraber Anadolu'yu dolaştık. Aslında bu bizim, birbirimizin ayrılmaz bütünü olduğumuzun en güzel somut göstergesiydi" diye konuştu.