Ziraat Bankası’ndan 5 yılda 31.7 milyar TL net kâr

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TÜRK bankacılık sektörünün hemen hemen tüm segmentlerde lideri olan Ziraat Bankası, geçen yılı 7 milyar 960 milyon TL net kârla tamamladı. Bankanın son 5 yıldaki toplam kârı 31 milyar 689 milyon liraya ulaştı. Bankacılık sektöründe son 5 yılda yüzde 135 olan aktif büyümesi, Ziraat Bankası'nda yüzde 158 olarak gerçekleşti. Bankanın aktif büyüklüğü 537 milyar liraya ulaşırken, kredileri de geçen yıl yüzde 25'lik artışla 370 milyar lirayı geçti. Son 5 yılda sektörde yüzde 135 olan kredi büyümesi, Ziraat Bankası'nda ise yüzde 234 olarak gerçekleşti. Öte yandan Ziraat Bankası son dönemde malum çevrelerce oluşturulmaya çalışılan bankanın zarar ettiğine ilişkin algı operasyonlarına da cevap verdi. Açıklamada, bu karalamaların tamamen yersiz ve mesnetsiz olduğu vurgulanarak, "Sübvansiyonlu kredi kullanan üreticiler adına oluşan faiz farkı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Ziraat Bankası'na aylık olarak ödenmektedir. Bu işlemlerden dolayı bankanın zarar etmesi söz konusu olmadığı gibi bu işlemlerde de bir görev zararından söz edilmesi mümkün değildir" denildi. Açıklamada, sübvansiyonlu kredi uygulamalarından kaynaklı görev zararı oluşmasının mümkün olmadığı vurgulandı.