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reklamlarına yüzde 15 vergi

Giriş Tarihi: 16.2.2019
İnternet reklamlarına yüzde 15 vergi
İnternet ortamında reklam hizmeti veren veya aracılık edenlere vergi uygulamasının detayları belli oldu.
Vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar, tam mükellef bir kurum tarafından kendilerine internet ortamında verilen reklam hizmeti karşılığında bu kuruma yapacakları ödemeler üzerinden yüzde sıfır vergi kesintisi yapmakla yükümlü olacak. İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemelerin bu hizmetin verilmesine aracılık eden tam mükellef bir kuruma yapılması halinde, bu ödemeler üzerinden yüzde sıfır vergi kesintisi yapılacak. İnternette reklam hizmeti veren veya buna aracılık edenlere yapılan ödemelerden yüzde 15 vergi alınacak.
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İnternet reklamlarına yüzde 15 vergi
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