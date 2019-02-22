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En sıcak rekabet yemekte

Getir Yemek servisi ile ’nin şimdiye kadar gördüğü en büyük rakip olmaya hazırlanıyor. Rekabet en çok sıcak yemek isteyen müşteriye ve restoranlara yarayaca

Giriş Tarihi: 22.2.2019
En sıcak rekabet yemekte
İki veri odaklı şirketin sıcak yemek rekabeti daha iyi teknoloji kullanımı konusunda rekabeti artıracak. Müşteriler daha sıcak yemeği hem daha uygun fiyata yiyecek hem de restoranların kazançları ve seçenekleri artacak. Neredeyse 15 yıldır kazandığı başarıyla Türkiye'nin en başarılı internet girişimi olarak Türkiye'de ve dünyada örnek gösterilen Yemek Sepeti Türkiye'de ilk kez ciddi bir rakiple karşı karşıya kalacak. İspanyol yemek dağıtım girişimi Glovo'nun da dahil olmak istediği rekabet Türkiye'nin yemek servisi konusunda hararetli bir pazar olmasını sağlayacak.

ORTALAMA 10 DAKİKA
Bin ürünü ortalama 10 dakikada kullanıcılarına ulaştırdıklarına vurgu yapan Getir'in kurucusu Nazım Salur, yemeği daha sıcak ve hızlı getirmeye odaklanacaklarını söyledi.
Rakiplerinin farklı siparişleri sepetlemeye çalışırken yemeğin soğuma riski olabileceğinin altını çizerek, "GetirYemek'te siparişler birleştirilmiyor ve her bir sipariş ayrı teslimatta kullanıcısına ulaştırılıyor. Kullanıcılar, yalnızca Getir kuryelerinin getirdiği siparişlerini en kısa sürede teslim alırken, özel izolasyona sahip 'Thermobox' sepetlerde taşınan yemekler sıcaklıklarını koruyor. Uygulamada kullanıcılar, harita üzerinden siparişi canlı takip ediliyor" diye konuştu.
7 Şubat'ta hayata geçen GetirYemek'e binin üzerinde restoranın iş ortağı olduğunu ve 2 bin kişilik ekibiyle hizmet verdiklerini ifade eden Salur Getir, yeni girişimiyle 500'ün üzerinde kişiye de istihdam sağlayacağını söyledi. Yemek Sepeti'nin sıcak rekabete nasıl yanıt vereceğini de yakında görmeye başlayacağız.

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En sıcak rekabet yemekte
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