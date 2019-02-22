En sıcak rekabet yemekte

BUGÜN NELER OLDU

İki veri odaklışirketinsıcak yemekrekabeti daha iyiteknoloji kullanımıkonusunda rekabeti artıracak.Müşteriler daha sıcakyemeği hem daha uygun fiyatayiyecek hem de restoranlarınkazançları ve seçenekleri artacak.Neredeyse 15 yıldır kazandığıbaşarıyla Türkiye'nin enbaşarılı internet girişimi olarakTürkiye'de ve dünyadaörnek gösterilen Yemek SepetiTürkiye'de ilk kez ciddi birrakiple karşı karşıya kalacak.İspanyol yemek dağıtım girişimiGlovo'nun da dahil olmak istediğirekabet Türkiye'nin yemekservisi konusunda hararetli birpazar olmasını sağlayacak.Bin ürünü ortalama 10 dakikada kullanıcılarına ulaştırdıklarına vurgu yapan Getir'in kurucusu Nazım Salur, yemeği daha sıcak ve hızlı getirmeye odaklanacaklarını söyledi.Rakiplerinin farklı siparişleri sepetlemeye çalışırken yemeğin soğuma riski olabileceğinin altını çizerek, "GetirYemek'te siparişler birleştirilmiyor ve her bir sipariş ayrı teslimatta kullanıcısına ulaştırılıyor. Kullanıcılar, yalnızca Getir kuryelerinin getirdiği siparişlerini en kısa sürede teslim alırken, özel izolasyona sahip 'Thermobox' sepetlerde taşınan yemekler sıcaklıklarını koruyor. Uygulamada kullanıcılar, harita üzerinden siparişi canlı takip ediliyor" diye konuştu.7 Şubat'ta hayata geçen GetirYemek'e binin üzerinde restoranın iş ortağı olduğunu ve 2 bin kişilik ekibiyle hizmet verdiklerini ifade eden Salur Getir, yeni girişimiyle 500'ün üzerinde kişiye de istihdam sağlayacağını söyledi. Yemek Sepeti'nin sıcak rekabete nasıl yanıt vereceğini de yakında görmeye başlayacağız.