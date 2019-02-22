En sıcak rekabet yemekte

İki veri odaklı
şirketin
sıcak yemek
rekabeti daha iyi
teknoloji kullanımı
konusunda rekabeti artıracak.
Müşteriler daha sıcak
yemeği hem daha uygun fiyata
yiyecek hem de restoranların
kazançları ve seçenekleri artacak.
Neredeyse 15 yıldır kazandığı
başarıyla Türkiye'nin en
başarılı internet girişimi olarak
Türkiye'de ve dünyada
örnek gösterilen Yemek Sepeti
Türkiye'de ilk kez ciddi bir
rakiple karşı karşıya kalacak.
İspanyol yemek dağıtım girişimi
Glovo'nun da dahil olmak istediği
rekabet Türkiye'nin yemek
servisi konusunda hararetli bir
pazar olmasını sağlayacak.
ORTALAMA 10 DAKİKA
Bin ürünü ortalama 10 dakikada kullanıcılarına ulaştırdıklarına vurgu yapan Getir'in kurucusu Nazım Salur, yemeği daha sıcak ve hızlı getirmeye odaklanacaklarını söyledi.
Rakiplerinin farklı siparişleri sepetlemeye çalışırken yemeğin soğuma riski olabileceğinin altını çizerek, "GetirYemek'te siparişler birleştirilmiyor ve her bir sipariş ayrı teslimatta kullanıcısına ulaştırılıyor. Kullanıcılar, yalnızca Getir kuryelerinin getirdiği siparişlerini en kısa sürede teslim alırken, özel izolasyona sahip 'Thermobox' sepetlerde taşınan yemekler sıcaklıklarını koruyor. Uygulamada kullanıcılar, harita üzerinden siparişi canlı takip ediliyor" diye konuştu.
7 Şubat'ta hayata geçen GetirYemek'e binin üzerinde restoranın iş ortağı olduğunu ve 2 bin kişilik ekibiyle hizmet verdiklerini ifade eden Salur Getir, yeni girişimiyle 500'ün üzerinde kişiye de istihdam sağlayacağını söyledi. Yemek Sepeti'nin sıcak rekabete nasıl yanıt vereceğini de yakında görmeye başlayacağız.