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Dünyada bir ilk! 2019’da kapılarını açıyor...

Florida’da dünyanın ilk gitar şeklindeki binası 'in tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. 2019 yılı tamamlanmadan hizmete açılması beklenen 125 metre yüksekliğinde ve sırt sırta konmuş iki gitar gibi görünen otelin kalıp sistemi tercihinde Doka şirketi tercih edildi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 12:18
Dünyada bir ilk! 2019’da kapılarını açıyor...

Florida'daki yeni Hard Rock Hotel, dünyanın her yerindeki müzik tutkunlarının heyecanını artırmaya hazırlanıyor.

Tamamlandığında, sırt sırta konmuş iki gitar gibi görünen otel 638 odaya sahip olacak ve otelin yanı sıra büyük kompleksin içinde 6 bin 500 kişilik bir hard-rock konser salonu da yer alacak.

Gitar şeklindeki mimarı tasarım, Hard Rock Cafe International Inc'in gözdesi olacak. Ancak Hard Rock Hotel, şirketin gerçek bir müzik aletine benzeyen bina inşa etme yolundaki ilk girişimi olduğu belirtiliyor. Kulenin merkez çizgisi boyunca yer alan dikey çıtalar gitar teline benzerken, yatay ayırıcılar da gitarın perdelerini andırıyor.

Mimari tasarımındaki gitar şekli ile dünyada bir ilk olacak zorlu proje için mühendislik çözümünde Doka Otomatik Tırmanır Kalıp Sistemi SCP destek verdiği açıklandı. Bu sistemle binanın değişik geometrik yapısı zorluk olmaktan çıkıyor.

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