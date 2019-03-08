Yüksek öğretime hanım eli değdi

BUGÜN NELER OLDU

Aile Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SABAH'ın sorularını cevapladı. Selçuk, kadınların sosyal statüsünden sosyal haklarına kadar birçok konuda açıklama yaptı.2002'de yüzde 25.3 olan kadın istihdam oranı, Kasım 2018'de 29.1'e yükseldi. 2005'de çalışan 5 milyon 108 bin kadın varken, geçen yıl kasımda 8 milyon 960 bine ulaştı. Kadının işgücüne katılma oranı da yüzde 27.9'dan 34.1'e ulaştı.2023'de kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 41'e çıkarılması ve kayıt dışı oranının yüzde 30'a düşürülmesini hedefliyoruz. Bu konuda dünyaya örnek bir performans sergiliyoruz.Bürokraside üst düzey yöneticilerimizden yüzde 90.95'i erkek, yüzde 9.05'i kadın. Kamu çalışanlarımızın ise yüzde 38.41'i kadın. Türk Dışişlerimizde görevli 266 büyükelçimizden 64'ü, 71 başkonsolostan 14'ü, merkezde görev yapan 68 genel müdür/genel müdür yardımcısından 21'i kadın. İçişleri Bakanlığımızdaki bin 734 mülki idare amirinden 65'i (yüzde 3.74) kadın. Bunların içinde, 2 kadın valimiz (Muğla, Uşak), 1 merkez valisi, 9 da vali yardımcımız bulunuyor. İş hayatında da 58 bin 641 mimarın 26 bin 327'si (yüzde 44.8), 116 bin 779 avukatın 51 bin 356'sı (yüzde 44), bankacıların yüzde 51'i, emniyet müdürlerinin yüzde 5.05'i (176), emniyet amirlerinin yüzde 8.32'si (57), başkomiserlerin yüzde 8.43'ü (35), komiserlerin yüzde 10.5'i (115), polislerin yüzde 6.69'u (16.855) kadın.Üniversitelerimizde kadın öğretim görevlilerimizin oranı yüzde 50.08'dir. Bu kapsamda, profesörler içerisinde kadın oranı yüzde 31.4, doçentler içerisinde kadın oranı yüzde 39.3. Araştırma görevlileri içerisinde kadın oranı yüzde 50.6'dır. Ayrıca 200 üniversitenin 17'sinde kadın rektör görev yapmaktadır. Kadın dekan sayımız da 322'dir.Mayıs 2015'te başlayan doğum yapan anneye ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü çocuk için 600 TL doğum yardımı devam ediyor. 2007'de Gelir Vergisi Kanunu'nda yaptığımız değişiklik ile hane içinde kadınların ürettikleriyle düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması sonucu kadınların elde ettikleri gelirleri vergiden muaf tuttuk. Bu kapsamda 30 Ocak 2019'da düzenleme yaparak ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden gerçekleştirilen satışları vergi muafiyeti kapsamına aldık.Ülke genelinde 79 Şiddet Önleme ve İzleme merkezi ve 144 kadın konukevi ile kurumsal hizmetlerimizi yürütüyoruz. Ankara'da pilot uygulamasını gerçekleştirdiğimiz, kadın konukevlerinin ihtisaslaştırılmasına yönelik çalışmaları da ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı işbirliğinde kısa adıyla KADES olarak bilinen Kadın Destek Sistemi Mobil uygulamasını da hayata geçirdik.Şiddet mağduru kadınlara bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri veriyoruz. Bakanlığımız gerekli olduğu hallerde davalara müdahil oluyor. Barolar tarafından ihtiyaç sahibi şiddet mağdurlarına ayrım yapılmaksızın hukuki yardım veriliyor. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirilen koordineli çalışmalar ile veri entegrasyon çalışmaları tamamladık. Bu sayede mağdur kadınlarımıza daha hızlı ulaşıp, takip ve izleme sürecinin etkinliğini artırdık.Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İş'te Anne Projesi kapsamında, 2018'de kurs ve programlara katılan kadınlara zorunlu giderlerin karşılanması amacıyla günlük verilen miktarı bu yıl 80 liraya çıkardıklarını söyledi. İŞKUR tarafından dezavantajlı olan ve çocuk nedeniyle çalışamayan kadınların işgücüne kazandırılması amacıyla Eylül 2018'de başlatılan "İş'te Anne Projesi" yürütüldüğünü belirten Selçuk, proje kapsamında destek alan kadınlar ile bakanlığın şiddetle mücadele alanında hizmet sunan kuruluşlarından faydalanan kadınlar öncelikli olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan kadınların yararlandığını hatırlattı.