Turizm teşvikleri ve Kapadokya'ya ilişkin kanun teklifleri TBMM'de kabul edildi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Turizmi Teşvik Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile birlikte Türk bayrağı çekemeyen deniz turizmi araçlarının Türkiye karasularında ticari faaliyette bulunabilmelerine imkan veren düzenleme kaldırılıyor.

Böylece yabancı bayraklı yatlar, gezi spor ve eğlence amacıyla kullanılmak üzere Türk ve yabancı uyruklu kişilere kiraya verilemeyecek.

TURİZM YASASI İLE SEKTÖRÜN VE YATIRIMLARIN...

Turizm yasası ile sektörün ve yatırımlarının Türkiye için stratejik önemi bulunması, ekonomi ve özellikle cari açığın azaltılması açısından çok önemli olması, önemli ölçüde istihdam ve katma değer yaratması, ülkenin tanıtılmasına katkı sağlaması, yabancı sermayenin ülkeye gelmesini sağlaması ve onlarca sektörü doğrudan ve dolaylı olarak desteklemesi dikkate alınarak taşınmaz tahsisi sürecinin uzun olmasından kaynaklı sorunların giderilmesi amaçlanıyordu.

KAPADOKYA'NIN TARİHİ-KÜLTÜREL VE DOĞAL DOKUSU KORUNACAK

Öte yandan kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde bulunan taşınmazların Türkiye'nin turizm hedef, strateji ve politikaları doğrultusunda hızlı ve bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilebilmesi, işlemlerin önündeki bürokratik engellerin kaldırılarak yatırımların hızlı hayata geçirilmesi ve sektöre ivme kazandırılması da amaçlar arasında sıralanıyor. Öte yandan Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifi de dün TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.