İşsizlik 11 ay sonra düşüşe geçti

BUGÜN NELER OLDU

Kur saldırısının ardından yükselişe geçen işsizlik, mart ayında Nisan 2018'den bu yana ilk kez düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, şubatta yüzde 14.7 olan işsizlik oranı, martta 14.1'e geriledi.TÜİK rakamlarına göre martta istihdam edilenlerin sayısı, şubat ayına göre 440 bin kişi artarak 27 milyon 795 bin kişiye çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı şubat ve martta, ocak ayına göre 638 bin kişilik artış gösterdi. İşsiz sayısı ise, martta şubata göre 186 bin kişi azalarak 4 milyon 544 bine geriledi. Ocakta yüzde 44.5, şubatta 44.8 olan istihdam oranı ise martta yüzde 45.4'e çıktı. Genç nüfusta ocakta yüzde 26.7, şubatta yüzde 26.1 olan işsizlik oranı ise martta yüzde 25.2'ye geriledi. Ekonomide martta başlayan ve gittikçe belirginleşen toparlanma sürecinin etkisiyle işsizliğin sonbaharda yüzde 12 seviyesine kadar gerilemesi bekleniyor. İşsizliğin düşmesinde şubatta başlatılan istihdam seferberliğinin de etkisi olduğu belirtiliyor.