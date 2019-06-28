Mağazacılığın Avrupa zirvesine Türkiye’den Bagaj katılıyor

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MediaMarkt Türkiye tarafından, Tekzen kurumsal ortaklığıyla gerçekleştirilen girişim projesi "MediaMarkt Startup Challenge'19"un kazanan isimleri açıklandı. Ödül töreninde perakende sektöründe fark yaratacak girişimler arasından kazanan Bagaj girişimi Münih'te gerçekleşecek Retailtech Hub Programı'na katılma fırsatı yakaladı. MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım "Startup Challenge, elektronik perakende sektöründe bir inovatif girişimcilik merkezi haline geliyor. Girişimcilerimizin gerek ulusal ekonomi, gerekse sektör ölçeğinde bir çeşit domino etkisi yaratarak zorlukların aşılmasında çok önemli rol oynayacağına inanıyoruz" dedi.Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Tekzen CEO'su Murat Gigin "Türkiye'deki girişim ekosisteminin ve genç girişimcilerin desteklenmesinin yanı sıra ortaya ticari bir değer çıkmasına da katkı sunmak için buradayız" dedi. Bagaj projesi, bir kişisel eşyayı fiziksel olarak, şehir merkezi, AVM, plaj, konser salonu gibi belirlenen mekânlarda güvenli saklamaya yarayan bir mobil uygulama.Bagaj, Retailtech Hub Programı'na katılmanın yanı sıra; Silikon Vadisi'nin en aktif yatırımcıları arasında olan Plug and Play'in girişimci ağına dahil olma fırsatı da yakalayacak.İkinci olan Poltio ise müşteri davranışlarını analiz edebilen ve buna göre hedefleme yapan bir data platformu. Poltio, MediaMarkt ve Tekzen'in Türkiye'deki mağazalarında pilot uygulama fırsatı ve Kategori Mağazacılığı Derneği'ne çözümlerini sunma hakkı elde edecekken; Yunanistan'dan katılan ve üçüncü olan Pegneon projesi ise oyun yöntemi ile çalışan eğitimleri hazırlıyor.MediaMarkt MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım "MediaMarkt Startup Challenge'ı yurt dışına açacağımızı ve Yunanistan'dan girişimcilerin de katılacağını açıklamıştık. Ancak projemizin uluslararası özelliği daha da boyutlandı. Yunanistan'ın yanı sıra Polonya, İrlanda, Azerbaycan, Nijerya ve Filistin gibi ülkelerden de bizi şaşırtan başvurular aldık. MediaMarkt Startup Challenge, elektronik perakende sektöründe bir inovatif girişimcilik merkezi haline geliyor. Öyle ki, aldığımız 100'ün üzerinde başvurunun 35'i yabancı ülkelerden. Bu, bize büyük bir gurur verdi".