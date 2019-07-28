Ambalaj tasarımının yıldızları belli oldu

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Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı organizatörü Reed TÜYAP işbirliği ile düzenlenen 15. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nın kazananları belli oldu. Ülkemizde tasarım eğitimi alan öğrencilerin ambalaj tasarımı alanına da yönelmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya katılan öğrencilerin projeleri, toplanan Seçici Kurul tarafından değerlendirildi. Birinci, İkinci, Üçüncü, Mansiyon ve Sertifika sıralaması ise 23 Ekim 2019 tarihinde Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı açılışında yapılacak olan törenle açıklanacak.ÜLKEMİZİ TEMSİL ETME FIRSATITürkiye'nin önemli ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren Ambalaj Sanayicileri Derneği, öğrencilere hayallerini tasarımlara yansıtma olanağı sağlıyor. Ambalaj tasarımının yaratıcılık gerektiren bir uğraş olduğuna dikkat çeken Zeki Sarıbekir, "Ortaya çıkan ambalajın tasarımı, içindeki ürün kadar önem taşır ve ürüne değer katar. Yarışmamıza farklı üniversitelerden katılım gösteren gençler, hedeflerine inanmalı ve hayallerini gerçekleştirmek için çok çalışmalılar. Ayrıca yarışmamızda başarıya ulaşan öğrenciler, yılda 12 ay burs almaya da hak kazanırken, WPO-Dünya Ambalaj Örgütü'nün düzenlediği WorldStar Student ile APF-Asya Ambalaj Örgütü'nün düzenlediği AsiaStar Yarışmalarına katılabilecek ve bu yarışmalarda dünya derecesi alabilmek için yeniden yarışabilecekler. Geçen yıl düzenlenen 14. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda dereceye giren 13 öğrenci projesi AsiaStar ve WorldStar Student yarışmalarına katılma şansı elde etti. Dünya genelinde yüzlerce katılımın olduğu yarışmalardan AsiaStar'dan 6, WorldStar Student'dan ise Türkiye 2 Mansiyon 11 Sertifika ödülü ile dönerek, ambalaj sektörünün gücünü tüm dünyaya bir kez daha ispatladı. Bu yıl da öğrencilerimizin uluslararası yarışmalardan başarıyla döneceklerine inanıyoruz. Öğrencilerimiz başarılı oldukça ülkemiz, Avrasya ambalaj merkezi olma yolunda hızla ilerleyecek." dedi. Yarışmada dereceye girenlere verilecek ödüller hakkında açıklamada bulunan Zeki Sarıbekir, "23 Ekim 2019'da, Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı açılışında yapılacak törende birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye ise 2 bin TL para ödülü verilecek. Mansiyon alan üç öğrenci ise bin TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca yarışmada ilk üçe giren öğrenciler, para ödülünün yanı sıra 12 ay boyunca karşılıksız ASD & TÜ- YAP Öğrenim Bursu almaya hak kazanırken, projeler fuar boyunca fuar alanında sergilenecek" dedi.