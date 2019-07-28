Tasarım teknolojiyle buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Tasarım dünyası teknolojinin gelişimi ile birlikte yepyeni bir boyuta taşındı. Dünya devi şirketler de bu alanda geliştirdikleri yazılımlarla girişimcilerin ve KOBİ'lerin işlerini oldukça kolaylaştırmış durumda. Bu kapsamda Autodesk Ürün Tasarım ve Üretim Paketi tasarımcılara, sanayicilere ve Mühendislere geniş bir çözüm yelpazesi sunuyor. Paketin içinde bulunan yazılımlar teknik dokümantasyondan, talaşlı imalata, tasarımdan, optimizasyona, simülasyondan görselleştirmeye kadar olan bir alanda çözüm sunuyor. Paketin en önemli ürünü olan Autodesk Inventor detaylı modelleme kabiliyetlerinin yanı sıra Saç Metal yerleşimi, Tolerans analizi, Mekanik Sistemlerin Kinematik Analizi ve Sonlu Elemanlar Yöntemi noktalarında kabiliyetlerde içermektedir. Ayrıca Autodesk Fusion360 bulut tabanlı mekanik tasarımla endüstriyel ürün tasarımı kabiliyetlerini bünyesinde birleştiren yapısı ve Autodesk Inventor® ile birlikte veri transferi yapabilme olanaklarıyla farklı bir tasarım yaklaşımını mümkün hale getiriyor. Konuyla ilgili bilgi veren Autodesk Türkiye Üretim Ürünleri Teknik Yöneticisi Timuçin Ersin Taşdemir şu bilgileri verdi: "Autodesk Ürün Tasarım ve Üretim Paketi®, içinde bulunan çözümler ile birlikte bir üreticinin başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan neredeyse tüm iş akışları için kullanabileceği geniş bir çözümdür. Konsept Modellemeden başlayarak, detaylı 3 Boyutlu Modelleme, Mühendislik Hesaplamaları, Teknik Dokümantasyon, İş birliği ve görselleştirme gibi konular için birbiriyle entegre ve son teknolojik gelişmeleri içeren bir çözüm ailesi sunmak. Bu noktada müşterilerimizin geri bildirimlerinden gördüğümüz kadarıyla CAD, CAE ve CAM yazılımlarını farklı noktalardan temin etmek yerine bizden tek paket altında ve entegre biçimde edinmelerinin onlar için memnuniyet kaynağı olduğunu görüyoruz. Amacımız, Türk Sanayisine katkı sağlayarak müşterilerimizin global hedeflerine ulaşmalarına destek olmak ve rekabet alanında avantaj sağlamak. Bu nedenle kendileri ile yakın çalışmayı ve geri bildirimlerini titizlikle değerlendirmeyi çok önemsiyoruz." Paketin içinde yer alan Autodesk Autocad ve farklı araç setleri ile detaylı imalat resimleri, Autodesk Recap ile gerçeklik yakalama işlemleri, Autodesk Inventor Nastran ile mukavemet, ileri dinamik ve performans analizleri, Autodesk 3DSMax ile animasyon filmi kalitesinde görselleştirme, Autodesk Factory Design Utilities ile birlikte fabrika ve tesis modelleme işlemleri, Autodesk Inventor CAM ile birlikte 2.5 Eksenden 5 Eksene kadar talaşlı imalat için takım yolları oluşturma işlemleri, Inventor Nesting® ile saç metal yerleştirme optimizasyonu ve Autodesk Navisworks Manage ile proje inceleme işlemleri yapmak mümkün. Autodesk Endüstri Lideri Emin Cenal ise, "Her yeni sanayi devriminde üretim sektöründeki iş profilleri de radikal şekilde değişti" diyerek konuya şu katkıyı yaptı "1900 yılların başında tarım sektöründe %41 olan sivil iş gücü, makineleşme ile birlikte 1980 yılında %3'e kadar geriledi. Bu iş gücü ise yeni yetenekler kazanarak üretim endüstrisinde iş sahibi oldu. Bugün de aynı senaryo geçerli. Endüstri 4.0 içerisinde yeni iş sahaları ortaya çıkıyor ve bunun için yeni yeteneklere sahip olmamız gerekiyor. Otomasyon, 3 boyutlu yazıcılar, kodlama, sanal gerçeklik, üretken tasarım, eklemeli üretim, nesnelerin interneti. Bu tür yeni iş sahaları için yeni yeteneklere sahip olmalıyız. Kısaca üretim sektöründeki yeni teknolojiler, yeni yetenekler gerektiriyor. Bu yeteneklerin çoğunluğu ise günümüz yazılım teknolojilerini öğrenmekten geçiyor."