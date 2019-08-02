4 ülkeye tapu temsilciliği kuruluyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'deyabancıya konut satışı, bu yılın ilk 6 ayında 19 bin 952'ye ulaşarak tarihin en yüksek ilk yarı rakamı olarak kayıtlara geçti. Bu artışta geçen yıl döviz kurlarında görülen artış, yabancıya KDV muafiyeti, yabancıların Türk vatandaşlığı alabilmesi için ödemesi gereken bedelin 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmesi ile yurtdışı tanıtım ve fuar faaliyetleri etkili oldu.Hükümet, yabancıya satışların hızlanması amacıyla Tapu ve Kadastro Yurtdışı Teşkilatı'nın yurtdışına açılması için çalışmalara başladı. Toplam 12 ülkede açılması planlanan tapu temsilcilikleri ilk etapta gurbetçi vatandaşların yoğun olduğu 4 ülkede açılması planlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere tapu temsilciliğinin açılması panlanan ülkeler arasında Azerbaycan- Bakü, Almanya Düsseldorf ve Berlin, Fransa-Paris ve Belçika- Brüksel bulunuyor. Bu ülkeler belirlenirken ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı, taşınmaz edinen yabancıların sayısı, potansiyeli yüksek ülkeler ile ekonomik ve tarihi ilişkiler dikkate alındı.