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’nin standına 20 milyon kişi geldi

Giriş Tarihi: 14.10.2019
Türkiye’nin standına 20 milyon kişi geldi
Çin'de düzenlenen Pekin Expo 2019'un yıldızı, yaklaşık 20 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Türk pavilyonu oldu. Anadolu'nun 12 bin yıllık köklü medeniyetler mirasını harmanlayan konsept ve mimari ile tasarlanan Türk pavilyonunda ziyaretçiler, Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 mimari eserle küçük bir Türkiye turunun yanı sıra Türk mücevherlerinden tekstiline, zeytinyağından fındığa kadar Türkiye'nin önde gelen ihracat ürünlerini de keşfetme imkânı buldu. Design Dream Factory (dDf) Ajans Başkanı Doğan Ekmekçi, "Türkiye pavilyonunu yapım aşamasının koşulları çok zordu ama 4 ay kadar bir sürede herkesin beğenisini kazanan bir pavilyon inşa ettik. Çin hükümetinin Türkiye pavilyonunun kalıcı bir eser olarak alanda yaşamasını istemesi ve bu ödül tüm emeklerimize değdi" dedi. Doğan Ekmekçi, özellikle mermer şadırvan, selsebil, fıskiye gibi Türkiye'ye özgü unsurların Çinlilere Türk bahçesini daimî olarak hatırlatacağını belirtti.
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Türkiye’nin standına 20 milyon kişi geldi
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