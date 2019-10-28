Ekonomik büyümenin kaynağı: Tasarruf

BUGÜN NELER OLDU

Sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliğinin tüm dünyada sorgulanmaya başladığı bir dönemde, ülke içerisindeki tasarrufların artırılması büyük önem taşıyor. Türkiye'nin ekonomisini büyütmesi için yatırımlara ihtiyaç duyması ve yatırımların finansmanı için kaynak ihtiyacı olması nedeniyle tasarruf bilincinin artırılması ülkemiz için öncelikli hedeflerden biri hâline gelmiş durumda. Ülke içi finansmanın temel kaynağını tasarrufların oluşturduğunu, bireysel tasarruf kültürünün hane halkı ekonomisinin ve dolayısıyla milli servetin korunması için vazgeçilmez olduğunu dile getiren Halk Emeklilik Genel Müdürü Ömer Faruk Öztürk, "Tasarrufun önemini anlatmak değerli olsa da yeterli değil. Tasarrufun nasıl yapılacağını, ne kadar sürede ne kadar birikim yapılabileceğini göstermek gerekiyor. Küçük değişikliklerin uzun vadede meydana getirdiği kayda değer farkı idrak eden bireyler hem işletmelerinde hem de özel hayatlarında tasarrufu içselleştirerek hayat tarzlarının bir parçası haline getiriyor" diye konuştu.Tasarrufun ülke ekonomisine katkısı çok büyük. İnsanları maddi olarak tasarruf etmeye yönlendiren BES ve ardından OKS devlet tarafından desteklenen, teşvik edilen hali ile ülkemizde oldukça başarılı oldu" diyen Öztürk, tasarruf etmenin öneminin, bireysel anlamda yapılan maddi tasarrufun yanı sıra hayatın her alanında tasarruf yapılabildiğini dile getirdi. Halk Emeklilik olarak tasarruf konusunda farkındalığın artırılması gayesiyle önemli bir uygulamayı devreye aldıklarını belirten Öztürk, "tasarrufhareketi. com.tr web sitesini hayata geçirmiş bulunuyoruz. İsraftan uzak, finansal anlamda bilinçli bir hayat sürdürmek isteyenler için paha biçilmez bir hizmet sunuyoruz" diyerek Halk Emeklilik'in tasarruf alışkanlıklarını pekiştirecek yeni inisiyatifinin müjdesini verdi. Sosyal hayatta tasarruf farkındalığı kazandırmak ve birikimlere değer katmayı sağlamak amacıyla yola çıkan Halk Emeklilik'in yeni dönem dijital projesi tasarrufhareketi.com.tr; ev ekonomisi tavsiyelerinden işletmeler için tasarrufun püf noktalarına, düşük bütçeli hobi önerilerinden emeklilik döneminin formüllerine; tasarruf ve birikime dair merak edilen her şeyi ziyaretçileriyle buluşturuyor.