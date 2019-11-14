Türkiye Diyabet Vakfı ile Vodafone’dan Diyabet Destek Noktası

Vodafone açıklamasına göre, sunduğu teknolojik çözümlerle hayatın her alanına dokunan Vodafone Business, Türkiye Diyabet Vakfı'nın "Diyabet Destek Noktası Projesi"nde çözüm ortağı oldu.

Diyabetle mücadele ve diyabetli kişilerin yaşam kalitesinin geliştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren Türkiye Diyabet Vakfı, "Diyabet Destek Noktası Projesi" ile diyabetli ve diyabet riski taşıyan bireylere farkındalık eğitimleri verilmesini ve hastaların tedavi süreçlerinin mesafelere takılmaksızın takip edilebilmesini hedefliyor.



120 BİN HASTAYA ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR

Açıklamada verilen bilgilere göre, Türkiye Diyabet Vakfı koordinatörlüğünde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında ilk etapta 21 ilde aile sağlığı merkezlerinde çalışanlar diyabet uzmanlarından özel eğitim aldı.

Eğitimlerini tamamlayan aile sağlığı çalışanları sorumlu oldukları bölgelerdeki diyabetli ya da diyabet riski taşıyan bireylere farkındalık eğitimleri vermeye başladı. Uluslararası Diyabet Federasyonu ve Sağlık Bakanlığı tarafından da desteklenen proje kapsamında aralarında İstanbul, Ankara, Mersin, Antalya, Kahramanmaraş ve Van'ın da bulunduğu 21 ilde aile sağlık merkezlerine diyabet destek noktası uygulaması olan tabletler dağıtıldı.

Vodafone Business, eğitimlerin pratik şekilde uygulanabilmesi ve akabinde hastaların tedavi süreçlerinin takip edilebilmesi için dağıtılan bu tabletlere mobil iletişim desteği sağlıyor.

Diyabet hastası olan veya diyabet riski bulunan kişiler projenin internet sitesi olan Diyabetnoktası.com'dan tedavi, beslenme, ilaç kullanımı gibi konularda bilgiye ulaşıp kendi aksiyon planlarını takip edebiliyor. Diyabet Destek Noktası ile ilk 3 ayda 2 bin 200'e yakın kişiye ulaşıldı. 3 yıl sürecek olan proje ile 120 bin hastaya ulaşılması hedefleniyor.



"İNSANLARIN SAĞLIĞINI DİJİTAL ÇÖZÜMLERLE İYİLEŞTİRMEK ÖNEMLİ"

Vodafone Türkiye Kurumsal Çözümler Direktörü Berna Kulaksız, bu farkındalık eğitimi projesinin dünyada diyabet alanında bu boyutlardaki ilk eğitim projesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Teknoloji, insanın en büyük yardımcılarından biri. Hayatımızın her alanında önemli farklar yaratıyor, dokunduğu alanları iyileştiriyor. Günlük hayatımızı ciddi ölçüde kolaylaştırıyor; daha çok hız, daha yüksek verimlilik ve daha fazla fayda sağlıyor. İnsanların hayatlarını ve sağlıklarını dijital çözümler ile iyileştirmek bizim için çok değerli.

Diyabet yüzde 14,2'lik görülme sıklığı ile ülkemizin en önemli sağlık sorunlarından biri. Bu nedenle çözüm ortağı olduğumuz Diyabet Destek Noktası Projesi'ne büyük önem veriyoruz. Vodafone Business olarak, Diyabet Destek Noktası Projesi'ne mobil iletişim ayağında destek veriyoruz. İnternet ve hotspot hizmetlerini sağladığımız Şile Diyabet Eğitim Kampı ise yılda 5 bin diyabet hastası çocuğu ağırlayan, diyabet eğitimi veren ve yalnızlık hissetmelerini önlemeye çalışan bir kampüs niteliğinde. Vodafone olarak, insanların hayatlarını iyileştiren teknolojiler üretmeye devam edeceğiz."



"EĞİTİM DİYABETİN AYRILMAZ PARÇASI"

Türkiye Diyabet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz da hem sağlık personeli hem de diyabetli birey ve yakınlarının eğitiminin diyabetin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bilimsel araştırmalar diyabet eğitimi alan diyabet hastalarının vücut kitle endeksinde düşüş, şeker değerlerinde düzelme olduğunu ortaya koyuyor. Biz de Türkiye Diyabet Vakfı olarak 30 yılı aşkın bir süredir toplumumuzda diyabet farkındalığını artırmak amacıyla pek çok proje ürettik, uyguladık ve oldukça olumlu sonuçlar aldık.

Diyabet Destek Noktası projesi de bu amaçla Vakfımız tarafından geliştirilmiş, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile iş birliği yaptığımız ve sponsorluğunu Dünya Diyabet Vakfı'nın yaptığı dünyada bugüne kadar yapılmış en büyük diyabet eğitim projesidir. Bu proje ile hem birinci basamakta görevli aile sağlığı çalışanlarının hem de onlar aracılığı ile 120 bini aşkın diyabetli birey ve yakınının diyabet eğitimi alarak tedavi uyumlarını artırmayı, beslenme, egzersiz, vücut bakımı ve acil durumlar gibi konularda eğitilmelerini sağlayarak diyabet değerlerinin düzelmesini ya da diyabetten korunmalarını hedefliyoruz."