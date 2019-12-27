Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > TOGG'a bir sipariş de Kayseri'den

TOGG'a bir sipariş de 'den

'de Talas Belediyesi, yerli otomobil TOGG'dan 20 adet almak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına dilekçe yazdı.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 27.12.2019 20:03

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un tanıtılmasının ardından Talas Belediyesi harekete geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına dilekçe yazan belediye, hizmetlerde kullanmak üzere 20 adet TOGG siparişi verdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Talas Belediyesi olarak yerli ve milli TOGG marka araçların ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Belediyemizin hizmetlerinde kullanmak üzere 20 adet araç sipariş vermek istiyoruz" dedi.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TOGG'a bir sipariş de Kayseri'den
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN